لندن تعتقل ثلاثة أشخاص بشبهة التعاون مع استخبارات روسيا

اعتقلت السلطات البريطانية ثلاثة رجال في الأربعينات من عمرهم في لندن، اليوم الخميس، للاشتباه بتعاونهم مع أجهزة الاستخبارات الروسية، حسبما أعلنت شرطة العاصمة.

وتستجوب شرطة مكافحة الإرهاب الرجال المعتقلين في جرائم مفترضة بموجب قانون الأمن القومي، على ما جاء في بيان شرطة العاصمة.

وأضاف البيان، أن الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم 48 و45 و44 عاما، أوقفوا في غرب ووسط لندن، وتجري عمليات تفتيش في أماكن إقاماتهم بالإضافة إلى أماكن أخرى.

وقال رئيس فرقة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة دومينيك مورفي "نشهد تزايدا في عدد من نُطلق عليهم "الوكلاء" الذين تُجنّدهم أجهزة استخبارات أجنبية، وهذه الاعتقالات مرتبطة مباشرة بجهودنا المستمرة لتعطيل هذا النوع من الأنشطة".

وتابع، على أي شخص قد يتم التواصل معه أو إغراؤه للقيام بنشاط إجرامي نيابة عن دولة أجنبية هنا في المملكة المتحدة، أن يعيد النظر في قراره، وفق تعبيره.

وجاء اعتقال، اليوم الخميس، في وقت تصدر فيه أحكام على ستة رجال لدورهم في هجوم تسبب في نشوب حرائق في شركات مرتبطة بأوكرانيا في شرق لندن العام الماضي.

وقال ممثلون للادعاء، إن الهجوم نفذ بأمر من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

ونفى الكرملين الاتهامات بتورطه في أي أعمال تخريبية من هذا القبيل، وقال إن الحكومة البريطانية تلقي دائما بالمسؤولية على روسيا عن أي أمر "سيئ" يحدث في بريطانيا.

"تهديدات أجنبية"

والأسبوع الماضي، حذر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني كين ماكالوم من أن روسيا والصين وإيران ساهمت بشكل كبير في زيادة التهديدات الموجهة للمملكة المتحدة من دول أجنبية.

وقال إن عناصر جهازه يكشفون "بشكل روتيني" مؤامرات من دول أجنبية لتنفيذ عمليات مراقبة، أو تخريب، أو إحراق متعمد، أو أعمال عنف جسدي في المملكة المتحدة.

والشهر الماضي، أسقط المدعون العامون قضية بارزة اتُهم فيها رجلان بريطانيان بالتجسس لحساب الصين.

أثارت تلك التطورات جدلا سياسيا دفع رئيس الوزراء كير ستارمر إلى نشر بيانات للرد على اتهامات بأن مسؤولين حاولوا إفشال القضية لحماية العلاقات مع الصين.