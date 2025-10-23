كوريا الشمالية تعلن نجاح اختبار منظومة أسلحة فرط صوتية جديدة

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الخميس أنها نجحت في اختبار منظومة أسلحة متطورة جديدة تشمل مقذوفات تفوق سرعتها سرعة الصوت، في خطوة وصفتها بأنها جزء من برنامج دفاعي إستراتيجي يهدف إلى تعزيز قدراتها الردعية في مواجهة ما وصفته بـ"الأعداء".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في بيان إن مقذوفين فرط صوتيين تم إطلاقهما أمس الأربعاء من منطقة قريبة من العاصمة بيونغ يانغ، وتمكنا من إصابة هدف محدد في شمال شرق البلاد بدقة عالية.

ولم تشر الوكالة إلى ما إذا كان الزعيم كيم جونغ أون قد حضر عملية الإطلاق أو أشرف عليها بشكل مباشر، وهو ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة التي وصل إليها البرنامج الجديد ومدى ارتباطه بالمشروعات العسكرية التي يقودها كيم شخصيا.

وأكد التقرير الرسمي أن هذه التجربة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير صواريخ فرط صوتية قادرة على المناورة والإفلات من أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة، في إشارة واضحة إلى مساعي بيونغ يانغ لتجاوز قدرات الاعتراض التي تمتلكها كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

في المقابل، قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت ما بدت أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى من محيط العاصمة بيونغ يانغ باتجاه بحر الشرق (بحر اليابان)، مؤكدا أن عمليات الرصد والتحليل جارية بالتعاون مع الحلفاء لتحديد طبيعة المقذوفات ومسارها الدقيق.

ويأتي هذا التطور قبل أسبوع واحد من انعقاد اجتماع رئيسي لزعماء دول آسيا والمحيط الهادي في كوريا الجنوبية وفي وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية على خلفية الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة.