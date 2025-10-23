مادورو يلوح بآلاف الصواريخ الروسية لمواجهة التهديدات الأميركية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده تمتلك 5 آلاف صاروخ مضاد للطائرات روسي الصنع للتصدي للتهديدات العسكرية الأميركية، ومواجهة القوات الأميركية المنتشرة في منطقة البحر الكاريبي.

وفي حفل حضره كبار القادة العسكريين الفنزويليين أمس الأربعاء، قال مادورو إن فنزويلا تمتلك ما لا يقل عن 5 آلاف صاروخ قصير المدى روسي الصنع يعرف باسم "إيغلا-إس" منتشرة في مواقع دفاع جوي رئيسية "لضمان السلام".

وبعد أن شنت الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي سلسلة ضربات قبالة سواحل فنزويلا استهدفت خلالها قوارب قالت إنها تستخدم لتهريب المخدّرات، قال مادورو إن "أي قوة عسكرية في العالم تدرك قوة صواريخ إيغلا-إس، وفنزويلا تمتلك ما لا يقل عن 5 آلاف منها".

واستُخدمت الصواريخ "إيغلا-إس"، المصممة لإسقاط الطائرات المنخفضة التحليق، في تدريبات عسكرية أمر بها مادورو ردًا على النشاط العسكري الأميركي، الذي أثار غضب قادة معظم دول أميركا اللاتينية.

ونشرت واشنطن طائرات حربية خفية وسفنا حربية في منطقة البحرالكاريبي في إطار ما تسميه جهود مكافحة المخدرات، ودمرت ما لا يقل عن 8 سفن قالت إنها كانت تهرب المخدرات من فنزويلا إلى الولايات المتحدة.

ونددت فنزويلا بهذا النشر ووصفته بأنه بروفة لعملية للإطاحة بمادورو، الذي تتهمه واشنطن بإدارة كارتل مخدرات.

وحشد الجيش الأميركي قوة كبيرة بشكل غير معتاد في البحر الكاريبي والمياه قبالة سواحل فنزويلا منذ صيف العام الجاري، مما أثار تكهنات بأن ترامب قد يحاول الإطاحة بمادورو الذي يواجه تهامات أميركية بالإرهاب المرتبط بالمخدرات في الولايات المتحدة.