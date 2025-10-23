أخبار

عاجل | مراسل الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

Published On 23/10/2025
|
آخر تحديث: 09:49 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان