غارات على لبنان وإسرائيل تزعم استهداف موقع لإنتاج أسلحة

استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي عددا من المواقع في لبنان زعم الجيش الإسرائيلي أنها تضم معسكرا وموقعا لتصنيع أسلحة دقيقة لحزب الله.

وقال مراسل الجزيرة إن الغارات الإسرائيلية استهدفت محيط بلدتي شمسطار وجنتا في البقاع ومنطقة جرود الهرمل شرقي لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم على "معسكر وموقع لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله" في منطقة البقاع وشمال لبنان، وقال إن حزب الله كان يستخدم "المعسكر للتدريب والتخطيط لعمليات ضد إسرائيل وجيشها".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل فإنه سُجل أكثر من 4500 خرق إسرائيلي للاتفاق، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وفي تحد للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.