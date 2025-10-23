ترامب: نتنياهو ارتكب خطأ تكتيكيا بقصفه قطر وقرار إطلاق البرغوثي بيدي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمجلة تايم الأميركية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتكب خطأ تكتيكيا فادحا بهجومه على قطر، مؤكدا أن نتنياهو كان سيستمر في الحرب على قطاع غزة سنوات لكنه أوقفه.

واعتبر ترامب أن الهجوم الإسرائيلي على قطر في 9 سبتمبر/أيلول الماضي "كان غريبا لدرجة أنه دفع الجميع إلى القيام بما يجب فعله".

يُذكر أن إسرائيل قصفت مقرات سكنية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة، مما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وأحد أفراد الأمن الداخلي القطري.

وأكد ترامب في تصريحاته لمجلة تايم، أن الحرب في غزة انتهت وعلى نتنياهو قبول الاتفاق، لكنه وجه تحذيرا لحركة حماس، "إنها ستواجه ورطة كبيرة إذا لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار". وإن بلاده "ستتدخل إن رفضت حماس نزع سلاحها".

وفي شأن متصل، قال ترامب إنه سيتخذ قرارا بنفسه بشأن احتمال أن تفرج إسرائيل عن القيادي الأسير في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مروان البرغوثي لقيادة غزة ما بعد الحرب.

#عاجل | #ترمب لمجلة تايم الأمريكية بشأن احتمال أن تفرج إسرائيل عن مروان البرغوثي لقيادة #غزة ما بعد الحرب: سأتخذ قرارا#حرب_غزة pic.twitter.com/GN8tfA2xAR — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 23, 2025

وعن المصادقة التمهيدية للبرلمان الإسرائيلي (كنيست) على ضم الضفة الغربية المحتلة، قال ترامب، إن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأميركي إذا مضت قدما في هذا القرار. وأكد أن ضم الضفة لن يحدث "لأنني وعدت الدول العربية بعدم حدوثه".

وتأتي تصريحات ترامب بعد يوم واحد من تصديق الكنيست بأغلبية 25 صوتا مقابل 24 معارضا على مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وبخصوص الملف النووي لإيران، قال ترامب "أزلنا التهديد النووي الإيراني وأصبح لدينا شرق أوسط مختلف".