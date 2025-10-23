ترامب: نتنياهو ارتكب خطأ تكتيكيا بقصفه قطر وقرار إطلاق البرغوثي بيدي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمجلة تايم الأميركية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتكب خطأ تكتيكيا فادحا بهجومه على قطر، مؤكدا أن نتنياهو كان سيتستمر في القتال لسنوات لكنه أوقفه.

وبشأن مصادقة البرلمان الإسرائيلي (كنيست) على ضم الضفة الغربية المحتلة، قال ترامب إن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأميركي إذا مضت قدما في هذا القرار. وأكد أن ضم الضفة لن يحدث "لأنني وعدت الدول العربية بعدم حدوثه".

وأضاف أنه سيتخذ قرار بنفسه بشان احتمال أن تفرج إسرائيل عن القيادي الأسير في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مروان البرغوثي لقيادة غزة ما بعد الحرب.