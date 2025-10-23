ترامب: سنرى عملا على الأرض في فنزويلا قريبا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيكون هناك "عمل على الأرض في فنزويلا قريبا"، لكنه نفى إرسال قاذفات إستراتيجية للتحليق قرب أجوائها.

وسئل ترامب إن كانت الأنباء صحيحة بشأن إرسال قاذفات إستراتيجية للتحليق قرب فنزويلا، فقال "لا، إنها خاطئة". غير أنه أكد أن واشنطن "مستاءة جدا من فنزويلا".

في الوقت نفسه، تعهد ترامب بشن "حرب صارمة على عصابات تهريب المخدرات، والقضاء عليها".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت في وقت سابق، الخميس، أن قاذفتين تابعتين لسلاح الجو الأميركي من طراز "بي-1" حلّقتا قرب فنزويلا دون دخول أجوائها.

وخلال الأسابيع الماضية، نفذت الولايات المتحدة سلسلة من الغارات الجوية قالت إنها استهدفت سفنا لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال ترامب للمراسلين في البيت الأبيض، ردا على سؤال عما إذا كان يدرس شن ضربات على الأراضي الفنزويلية "نحن حتما ننظر إلى البر الآن، لأننا نسيطر على البحر بشكل جيد للغاية".

ويتهم ترامب إدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالتعاون مع إحدى عصابات الجريمة الفنزويلية وإدارة تهريب المخدرات والهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة، وهو ما نفته أجهزة استخبارات أميركية.

في الوقت نفسه، أثارت القوة البحرية التي حشدتها الولايات المتحدة قبالة سواحل أميركا الجنوبية مخاوف من غزو فنزويلا وتكهنات بأن ترامب قد يحاول الإطاحة بمادورو.