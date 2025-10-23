حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -اليوم الخميس- من مغبة شن هجوم جديد على بلاده ردا على تصريحات لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمّح فيها إلى احتمال اللجوء للقوة ضد طهران في حال تعثّرت الجهود الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي.

وكانت إيران قد علّقت في يوليو/تموز تعاونها مع الوكالة الذرية الدولية عقب حرب استمرت 12 يوما في يونيو/حزيران الماضي اندلعت إثر قصف إسرائيلي أميركي لمنشآت نووية إيرانية، وردّت عليها طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل.

وقال غروسي أمس في مقابلة مع صحيفة "لوتان" السويسرية إنه "إذا فشلت الدبلوماسية، أخشى من استخدام جديد للقوة" ضد المواقع النووية الإيرانية.

وأضاف أن إيران "تملك ما يكفي من الوقود لصنع نحو 10 قنابل نووية، لكن لا دليل لدينا على أن طهران تسعى لامتلاك سلاح نووي".

وردّ عراقجي في مقطع فيديو على منصة تليغرام قائلا "لا أعلم إن كان يقول ذلك بدافع القلق أو التهديد، لكن على من يطلقون تهديدات مماثلة أن يدركوا أن تكرار تجربة فاشلة لن يؤدي إلا إلى فشل جديد".

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تُعدّ إيران البلد الوحيد غير النووي الذي يخصّب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من الحدّ التقني البالغ 90% اللازم لإنتاج قنبلة نووية، وفق الوكالة الذرية.

وقد حملت طهران الوكالة الدولية الذرية جزءا من المسؤولية عن الهجوم الإسرائيلي المفاجئ في يونيو/حزيران الماضي، واتهمتها بعدم إدانة الغارات الإسرائيلية على منشآتها النووية خلال النزاع.