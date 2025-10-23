صحف عالمية: يهود بارزون يدعون لمعاقبة إسرائيل وأميركا تقترب من حرب في فنزويلا

ركزت صحف عالمية على قرار محكمة العدل الدولية القاضي بضرورة التزام إسرائيل بما عليها من التزامات قانونية تجاه سكان قطاع غزة بوصفها قوة احتلال، كما تناولت سعي الأوروبيين لإيجاد صيغة سلام جديدة في أوكرانيا، والمخاوف المتزايدة من تورط الولايات المتحدة في حرب بفنزويلا.

فقد تحدث صحيفة ليبراسيون الفرنسية عن قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر أمس الأربعاء، وقالت إنه جاء مدعوما بشهادات 10 منظمات إغاثية تعمل في القطاع، رغم الانتقادات الإسرائيلية له.

كما تحدثت صحيفة الغارديان عن وثيقة وقعتها أكثر من 450 شخصية يهودية بارزة في العالم للمطالبة بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في غزة.

وقالت الصحيفة، إن الوثيقة التي وقّع عليها مسؤولون إسرائيليون وفنانون حاصلون على جوائز أوسكار، تطالب بفرض عقوبات بسبب قيامها بإبادة جماعية في غزة.

وجاءت الرسالة بينما يستعد قادة أوروبا للاجتماع في بروكسل لبحث فرض عقوبات على تل أبيب، وسط أحاديث عن نيتهم إرجاء القرار.

وأشارت الغارديان إلى أن أحدث استطلاعات الرأي تظهر تراجعا كبيرا في تأييد اليهود الأميركيين وعامة الناخبين لسلوك إسرائيل، وقالت إن هذا هو حال كثير من الدول الغربية.

وفي سياق متصل بالحرب، قالت جيروزاليم بوست، إن اتهام كل طرف للآخر بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل اختبارا لقدرة هذا الاتفاق على الصمود. لكنها أشارت أيضا إلى أن الولايات أبدت حزما أكبر من المعتاد لإجبار كل طرف على الوفاء بما اتفق عليه.

ونقلت الصحيفة عن مراقب للشرق الأوسط، أن الضغط الأميركي مدفوع بإعلان دونالد ترامب عن نجاحه في وقف الحرب، وأن انهيار الاتفاق سيكون فشلا في نظر إدارته.

وفي صحيفة هآرتس، قال مقال رأي، إن الولايات المتحدة تولي اهتماما كبيرا بإعادة إعمار غزة، وإنها لن تسمح بانهيار الاتفاق، لأنها تعمل على ترسيخه وتحويله إلى إنجاز عظيم بإنشاء مركز للتعاون المدني والعسكري تحت إشرافها المباشر.

إعلان

لكن المقال يرى أن أيّ نية لبدء إعادة الإعمار في مناطق سيطرة قوات الاحتلال قد تمهد لعقبة جديدة في مسار السلام، لأنها قد تمنع إسرائيل من الانسحاب من هذه المناطق لسنوات قادمة.

أما صحيفة لوتون السويسرية، فتحدثت عن معاناة عائلات فلسطينية كثيرة في معرفة مصير أبنائها الذين فقدوا خلال الحرب والذين يقدروا بنحو 10 آلاف بين معتقل وقتيل أو مدفون تحت الأنقاض.

وقالت الصحيفة، إن التساؤلات بشأن المفقودين تتركز عمن اعتقلتهم إسرائيل وتمنع الوصول إليهم، خصوصا وأنها تقول، إن من لهم علاقة بحماس لا يتجاوزون ربع المعتقلين منذ بداية الحرب.

مخاوف من حرب في فنزويلا

وفي شأن آخر، تناولت واشنطن بوست التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وحذرت من انزلاق الوضع لتدخل عسكري مباشر بحجة محاربة المخدرات.

وأشارت إلى تفويض ترامب السري لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) للقيام بعمليات سرية داخل الأراضي الفنزويلية "كشف عن نية أعمق لاستهداف نظام الرئيس نيكولاس مادورو، رغم تأكيد واشنطن أن الخطة تركز على استهداف عصابات المخدرات".

ونقلت الصحيفة عن محللين أن الخطة تعكس قلقا متزايدا من محاولة إزاحة مادورو أو زعزعة حكمه، خصوصا بعد استقالة قائد المنطقة الجنوبية وتحذيره من انزلاق الولايات المتحدة لحرب جديدة في أميركا اللاتينية.

تحرك أوكراني أوروبي

وأخيرا، قالت صحيفة بوليتيكو، إن حلفاء أوكرانيا الأوروبيين يعدّون خيارات لوقف إطلاق النار من أجل عرضها على واشنطن وموسكو، مشيرة إلى أن كييف تجري مباحثات مع الأوروبيين بشأن خطة محتملة لوقف إطلاق النار.

ووفقا للصحيفة فإن هذه التحركات جاءت بعد تصريحات ترامب التي أثارت مخاوف من إمكانية دفع أوكرانيا للتنازل عن جزء من أراضيها لروسيا، وتهدف هذه المباحثات إلى التوصل لخيار يحظى بدعم الرئيس الأميركي، ومنها صيغة تشبه خطة السلام في الشرق الأوسط.