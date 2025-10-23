سول: اعتقال 48 شخصا متورطا في قضايا احتيال بعد عودتهم من كمبوديا

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية اعتقال 48 مشتبها بهم آخرين إثر إعادتهم من كمبوديا للاشتباه بتورطهم في شبكات احتيال إلكتروني.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن هؤلاء الأشخاص من بين 64 كوريا جنوبيا تمت إعادتهم جوا من كمبوديا واحتجزتهم الشرطة يوم السبت الماضي.

وتم اعتقال شخص آخر على الفور بموجب مذكرة اعتقال صادرة مسبقا، ليصل إجمالي عدد المعتقلين إلى 49 شخصا.

وتم اعتقال معظم المشتبه بهم مؤخرا في حملة شنتها السلطات الكمبودية على شبكات إجرامية تدير عمليات احتيال غرامية وغيرها عبر شبكة الإنترنت.

وقد تم إنقاذ بعضهم بعد إبلاغهم عن تعرضهم للاحتجاز.

وتحقق الشرطة فيما إذا كان تورطهم في عمليات الاحتيال كان طواعية أم إنه تم تحت ضغط بعد اختطافهم واحتجازهم من قبل منظمات إجرامية تقع في كمبوديا.

وأفادت تقارير بأن بعض المشتبه بهم أبلغوا المحققين أنهم تعرضوا للاحتجاز والاعتداء على يد أعضاء في شبكات احتيال بكمبوديا.

وقد سلطت قضية طالب جامعي كوري جنوبي عثر عليه ميتا بعد تعرضه للتعذيب في كمبوديا في أغسطس/آب الماضي، الضوء على تفاقم الجرائم التي تستهدف الكوريين الجنوبيين.