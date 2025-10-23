رايتس ووتش تدين استخدام القوة المفرطة في احتجاجات شيكاغو

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الفدرالية الأميركية باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين، ومراقبين قانونيين، ومسعفين وصحفيين، خلال احتجاجات جرت منذ منتصف سبتمبر/أيلول أمام مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة في ضواحي مدينة شيكاغو.

وتأتي تلك "الاعتداءات" ضمن حملة "عملية ميدواي بليتز" التي رافقتها مداهمات واعتقالات واسعة على مهاجرين في المنطقة.

وأوضح تقرير للمنظمة، أن عناصر من وزارة الأمن الداخلي وآخرين محليين ووكلاء فدراليين، استخدموا قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي مباشرة ضد مجموعات صغيرة من المحتجين لا تشكل خطرا، وضد صحفيين ومسعفين، "في انتهاك واضح لمعايير حقوق الإنسان المحلية والدولية".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى اعتقال عشرات المتظاهرين والصحفيين والمسعفين، وحرمانهم من التواصل مع محاميهم.

ويوثق تقرير المنظمة إصابة مراقبين قانونيين وصحفيين بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز خلال تغطيتهم الاحتجاجات، بينما تعرض المسعفون المتطوعون للاعتداء والمنع من معالجة المصابين.

ودعا التقرير لجان الكونغرس المختصة بمراقبة وزارة الأمن الداخلي إلى إجراء جلسات استماع علنية ومساءلة مسؤولي الأمن عن هذه الانتهاكات، ومراجعة بروتوكولات الاعتقال واستخدام القوة في عمليات الهجرة، مؤكدا أن ما يحدث "يتجاوز ضبط الحشود إلى ترهيب ممنهج لردع أي صوت معارض".

وشددت المنظمة على أن هذه الانتهاكات تمثل "اعتداء واسعا على الحقوق الديمقراطية في الولايات المتحدة"، مبينةً أن استهداف الصحفيين والمسعفين وتوثيق إصاباتهم بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز يعدّ سابقة خطِرة لتقييد حرية التعبير ودور الإعلام في الرقابة.

ولفت التقرير إلى أن العملية الأمنية في شيكاغو أسفرت عن اعتقال أكثر من ألف مهاجر منذ بداية سبتمبر/أيلول.