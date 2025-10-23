رئيس الوزراء القطري يستقبل المبعوث الأميركي لسوريا

قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استقبل -الأربعاء- المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك.

وبحث الجانبان آخر المستجدات في سوريا وسبل التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة لدعم الاستقرار في سوريا.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي عقد الأربعاء جلسة خصصها لمناقشة التطورات في سوريا، وتحدث خلالها المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، داعيا إلى دعم جهود تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا وعلى أعضاء في القيادة السورية.

وأشاد والتز بمبادرات دول المنطقة، مثل قطر والسعودية وتركيا والأردن، لدعم المؤسسات السورية وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا استمرار واشنطن في دعم جهود إعادة بناء العلاقات السورية الإقليمية.

وخلال الجلسة ذاتها، أكد مندوبو كل من فرنسا والصين وروسيا وباكستان وتركيا والجزائر حماية السيادة السورية.

من جانبها، دعت نجاة رشدي نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، خلال الجلسة، إلى وضع حد لانتهاكات إسرائيل المتواصلة للأراضي السورية، واحترام سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها.