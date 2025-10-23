رئيس البرازيل الثمانيني يعلن الترشح لولاية رابعة

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا -اليوم الخميس- إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، سعيا للفوز بولاية رابعة تبقيه في منصبه.

وأكد دا سيلفا أنه لا يزال مفعما بالطاقة رغم تقدمه في السن، قائلا "سأكون في الثمانين من عمري، ولكن لديّ الطاقة نفسها التي كنت أتمتع بها في الثلاثين. سأترشح لولاية رابعة" في البرازيل.

وجاء إعلان الرئيس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في جاكرتا حيث يجري زيارة رسمية سعيا لتعزيز العلاقات مع بلد تعتبره البرازيل قوة اقتصادية صاعدة وله رؤى متشابهة تجاه القضايا العالمية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، خضع دا سيلفا لجراحة طارئة لوقف نزف قرب المخ ناجم عن سقوط خطير قبل شهرين.

وتولّى دا سيلفا الرئاسة فترتين بين 2003 و2010، لكن هذا الزعيم الذي أصبح رمزا لليسار بأميركا اللاتينية شهد سقوطا مدوّيا حين سُجن بتهم فساد عام 2018.

وقد أسقطت القضية المثيرة للجدل لاحقا، وحقق دا سيلفا نتائج مذهلة بانتخابات 2022 أحدثت انقساما عميقا في البرازيل، بفوزه بفارق ضئيل على الرئيس اليميني المنتهية ولايته جايير بولسونارو.

وقد أشعلت تلك الانتخابات أزمة سياسية ما زالت تداعياتها مستمرة حتى اليوم، فقد حُكم على بولسونارو بالسجن 27 عاما بتهمة محاولة انقلاب فاشلة عقب خسارته الانتخابية.