ترامب يعفو عن المؤسس المُدان لمنصة بينانس للعملات المشفرة

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس عفوا عن تشانغ بينغ تشاو، المؤسس المُدان لمنصة بينانس العملاقة لتداول العملات المشفرة، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من إجراءات العفو عن مسؤولين تنفيذيين في قطاع العملات المشفرة ومجرمين آخرين.

وفي بيان، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ترامب "مارس سلطته الدستورية بإصدار عفو عن تشاو، الذي حوكم من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن في حربها على العملات المشفرة"، وفق وصفها.

وعبر تشاو في منشور على منصة إكس عن "امتنانه العميق لعفو الرئيس ترامب لتمسكه بالتزام أميركا بالإنصاف والابتكار والعدالة".

وأضاف "سنبذل قصارى جهدنا للمساعدة في جعل أميركا عاصمة العملات المشفرة".

وتشاو، الملياردير وأحد أكثر الشخصيات تأثيرا في قطاع العملات المشفرة، تنحى عن منصبه كرئيس لشركة بينانس عام 2023 بعد إقرار الشركة بالذنب في عدم تطبيق برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال ودفع غرامة قدرها 4.3 مليارات دولار.

ودفع تشاو، وهو مواطن كندي وُلد في الصين، غرامة قدرها 50 مليون دولار وقضى قرابة 4 أشهر في السجن العام الماضي بعد إقراره بالتهمة نفسها، مع ذلك، احتفظ بحصته في بينانس.

ويمنح دستور الولايات المتحدة الرئيس سلطة واسعة لإصدار عفو لإلغاء الإدانات الجنائية الفدرالية، أو تخفيف الأحكام لتعديلها.

سلسلة إعفاءات

ويُعد عفو تشاو الأحدث في سلسلة عفو منحها ترامب لمديرين تنفيذيين ورواد أعمال في قطاع العملات المشفرة، بالإضافة إلى آخرين مُدانين بجرائم مالية.

وفي مارس/آذار الماضي، أصدر ترامب عفوا عن المؤسسين الثلاثة لبورصة العملات المشفرة BitMEX، الذين أقروا بالذنب عام 2022 لفشلهم في تطبيق برنامج لمكافحة غسل الأموال متوافق مع قانون السرية المصرفية.

كما أصدر عفوا عن مؤسس شركة الشاحنات الكهربائية نيكولا، الذي أُدين بالاحتيال، وخفف عقوبة المدير التنفيذي لشركة Ozy Media الناشئة التي أُغلقت أبوابها.

وحصل ترامب عام 2024 على دعم من قطاع العملات المشفرة لولايته الثانية كرئيس، وذلك من خلال وعده بإلغاء سياسات جو بايدن، الذي استهدفت إدارته شركات العملات المشفرة بتهمة الاحتيال وانتهاكات التمويل غير المشروع.