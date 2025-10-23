باخرة قطرية تحمل 29 ألف خيمة لدعم غزة تصل ميناء بورسعيد

وصلت باخرة مساعدات قطرية تحمل 29 ألف خيمة إلى ميناء بورسعيد في مصر، وذلك ضمن الجسر الإغاثي البحري الذي تسيره دولة قطر لدعم سكان قطاع غزة، واستجابة للاحتياجات الطارئة ولتخفيف معاناة الأسر المتضررة.

تضم الشحنة 29 ألفا و200 خيمة إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية لتأمين مأوى كريم وآمن لعشرات الآلاف من الأسر التي فقدت منازلها جراء العدوان.

وقال صندوق قطر للتنمية إن "هذه المساعدات تجسد التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأكيدا على استمرار جهودها الإنسانية والإغاثية، وذلك في إطار التضامن العربي والإنساني الراسخ، وانطلاقا من الموقف الثابت لدولة قطر تجاه القضية الفلسطينية".

وكان التلفزيون الرسمي القطري قال إن "قطر دشنت خطا بريا للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وبدأت بتزويد القطاع المحاصر بـ86 ألف خيمة لتوفير إيواء مؤقت لأكثر من 450 ألف شخص، أي ما يقارب ربع سكان القطاع".

بدورها، شرعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع بلدية غزة وعدد من المؤسسات الشريكة في تنفيذ حملة شاملة لإعادة فتح الشوارع وإزالة الركام من أحياء المدينة المدمرة ضمن جهود مستمرة لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة بفعل حرب الإبادة الأخيرة على القطاع.

وتهدف هذه الحملة إلى تمكين المواطنين من العودة إلى مناطق سكناهم، واستعادة الحد الأدنى من الخدمات الأساسية التي دمرتها آلة الحرب وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.