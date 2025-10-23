هجوم أوكراني بالمسيرات وتحركات أوروبية لدعم كييف

شهدت منطقة ريازان الروسية، صباح اليوم الخميس، اندلاع حريق في إحدى الشركات الصناعية عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة، وفق ما أعلنه حاكم المنطقة، بافل مالكوف.

وقال مالكوف في منشور عبر تطبيق تليغرام إن "حريقا اندلع في محيط إحدى الشركات نتيجة سقوط حطام"، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء تعمل على السيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى منشآت مجاورة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 139 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بينها 14 في منطقة ريازان، مؤكدة أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجمات واسعة النطاق استهدفت مواقع ومنشآت في عمق الأراضي الروسية.

ويأتي هذا التطور في حين تواصل أوكرانيا تكثيف هجماتها بالطائرات المسيّرة على الأراضي الروسية، في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى إضعاف القدرات الصناعية والعسكرية لموسكو.

انفجار مميت

وفي حادث منفصل، قُتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وأصيب 5 آخرون جرّاء انفجار وقع في مصنع بمدينة كوبايسك الواقعة في منطقة جبال الأورال الروسية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن أليكسي تيكسلر حاكم منطقة تشيليابينسك.

وأوضح تيكسلر أن "التحقيقات لا تزال جارية لتحديد أسباب الانفجار"، في حين لم تُؤكد بعد التقارير الأولية، التي تحدثت عن احتمال اختراق طائرة مسيّرة للمصنع.

ولم يُحدد المسؤول الروسي نوع المصنع، لكن تقارير محلية أشارت إلى أنه ينتج ذخيرة للجيش الروسي. وتقع مدينة كوبايسك على بُعد نحو ألفي كيلومتر من أوكرانيا وبالقرب من الحدود الروسية مع كازاخستان.

ارتفاع خسائر روسيا العسكرية

وفي المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية -اليوم الخميس- أن الخسائر البشرية في صفوف الجيش الروسي منذ بدء الغزو في 24 فبراير/شباط 2022 بلغت نحو مليون و134 ألفا و170 عسكريا، من بينهم 920 قُتلوا أو أُصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية.

إعلان

ووفق بيان نشرته الهيئة على صفحتها في موقع فيسبوك، والذي دعمته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم)، فإن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب أكثر من 11 ألف دبابة و23 ألف مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 33 ألفا و938 نظام مدفعية و428 طائرة حربية و73 ألفا و386 طائرة مسيّرة.

ولا يمكن التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل، إذ يرفض الجانبان الروسي والأوكراني نشر بيانات دقيقة حول خسائرهما الميدانية.

دعم أوروبي متجدد لكييف

وعلى الصعيد السياسي، يعتزم قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة بروكسل اليوم إظهار دعمهم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت تتزايد فيه التحركات الدبلوماسية الدولية حول الحرب الروسية الأوكرانية.

ويُتوقع أن يؤكد القادة الأوروبيون خلال لقائهم بزيلينسكي تمسكهم بوحدة أراضي أوكرانيا، ومناقشة استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لتقديم قرض كبير لكييف بقيمة 140 مليار يورو.

ويأتي ذلك بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا، والتي تشمل حظرا على الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2027، وإجراءات جديدة تستهدف "أسطول ناقلات الظل" وبعض مصافي النفط الصينية التي يُعتقد أنها تدعم موسكو.

وفي الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين نفطيتين روسيتين كبيرتين، في حين علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططه لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، بعد أن أثارت هذه الخطوة قلقا أوروبيا واسعا.