المغرب يوقف 407 أشخاص في إطار مكافحة الفساد والرشوة

أعلن رئيس النيابة العامة في المغرب هشام البلاوي ضبط 407 أشخاص ضمن جهود الحكومة في مكافحة الرشوة والفساد بالبلاد.

جاء ذلك خلال كلمة له أمس الأربعاء في مؤتمر بمدينة الصخيرات (غرب)، نظمته رئاسة النيابة العامة بالشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية بشأن الرقابة الإدارية والقضائية للأموال العامة.

وتأتي هذه التصريحات وسط مظاهرات متقطعة تنظمها حركة "جيل زد 212″، للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد، في حين تؤكد الحكومة استعدادها للحوار معهم.

وتحدث البلاوي عن إصلاحات حكومية تتمثل في الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وإحداث أقسام وفرق متخصصة في الجرائم المالية، فضلا عن إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.

وأبرز أن رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي إحدى أولويات السياسة الجنائية، من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والتعامل الجدي مع الشكاوى والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة.

وأشار إلى أن الخط الهاتفي المباشر للتبليغ عن الرشوة ساعد في ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال عامي 2024 و2025.

وأكد رئيس النيابة العامة أن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، يعد إحدى الدعائم الأساسية لحماية المال العام.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 27 سبتمبر/أيلول الماضي و9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نفذت حركة "جيل زد 212" مظاهرات عديدة للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد.

بينما أعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة استعدادها للحوار وتسريع البرامج الاجتماعية الإصلاحية.