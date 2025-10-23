الكاميرون: إعلان فوز بيا وسط أرقام متضاربة ومساعي لتسوية

أعلنت اللجنة الوطنية لإحصاء الأصوات في الكاميرون فوز الرئيس المنتهية ولايته بول بيا بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد حصوله على 53.66% من الأصوات، متقدما على منافسه الرئيسي إسحاق تْشيروما بكاري الذي نال 35.19%، في حين حصل كابرال ليبي على 3.41%، وبيلو بوبا مايغاري على 2.45%.

لكن المشهد لم يخلُ من جدل، إذ أعلن تْشيروما عبر صفحته على فيسبوك أنه الفائز الحقيقي، مؤكدا حصوله على 54.8% من الأصوات مقابل 31.3% فقط للرئيس بيا، استنادا، حسب قوله، إلى عينة من 18 إقليما تمثل نحو 80% من الكتلة الناخبة.

ويعكس هذا التباين في الأرقام حالة الاستقطاب السياسي التي تعيشها البلاد، حيث يتمسّك كل طرف بروايته، في حين ينتظر الناخبون كلمة الفصل من المجلس الدستوري، الجهة الوحيدة المخوّلة إعلان النتائج النهائية، والمتوقع أن يحسم الأمر في موعد أقصاه 27 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

تسوية محتملة

وفي حين تتواصل حالة الشد والجذب، تحدثت وكالة الأنباء الأفريقية عن احتمال وجود انفتاح سياسي، يتمثل في عرض من الرئيس بيا على منافسه تْشيروما لتولي منصب رئيس الوزراء، في محاولة لامتصاص التوتر وفتح الباب أمام تسوية سياسية.

وبين إعلان رسمي وادعاءات معارضة، تبقى الكاميرون أمام مفترق طرق: إما تثبيت فوز بيا واستمرار الوضع القائم، أو الدخول في مرحلة من المساومات السياسية التي قد تعيد رسم ملامح السلطة التنفيذية.

وفي الحالتين، تبدو البلاد مقبلة على مرحلة دقيقة، حيث يختلط فيها البعد الانتخابي بالرهانات الأمنية والاجتماعية.