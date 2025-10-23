القبض على خلية تخطط لاغتيال شخصيات بارزة باللاذقية

قبض الأمن الداخلي في اللاذقية على الساحل السوري بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، على خلية وصفها بـ"الإرهابية" كانت تخطط لاغتيال ناشطين إعلاميين وشخصيات بارزة لزعزعة الأمن والاستقرار داخل المحافظة، وفق قناة الإخبارية السورية.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، عبد العزيز الأحمد، إن التحقيقات الأولية أظهرت تورط رامي مخلوف ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد في دعم وتمويل الخلية إلى جانب جهات خارجية تسعى إلى بث الفوضى.

وأضاف -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)- أن التحقيقات تتواصل تمهيدا لإحالة أفرادها إلى إدارة مكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أن اللاذقية شهدت أخيرا تصاعدا في محاولات التخريب والاعتداء على الأمن العام تنفذها جهات مدعومة خارجيا ومرتبطة ببقايا النظام المخلوع، مستهدفة مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية.

كما ذكرت الإخبارية السورية، أن قيادة الأمن الداخلي في طرطوس تمكنت أيضا، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، من القبض على علي فلارة المسؤول عن خلية وصفتها بـ"الإرهابية" مرتبطة بفلول النظام الساقط.

وقبل نحو أسبوع، اعتقلت السلطات نمير الأسد، أحد أبناء عمومة الرئيس المخلوع في مدينة القرداحة بريف اللاذقية شمال غربي سوريا، ويوصف بأنه من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في جرائم خلال فترة حكم النظام السابق.

ومنذ إطاحة نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتقلت أجهزة الأمن السورية العديد من الضباط وقادة المليشيات والمسؤولين السابقين الضالعين في جرائم ضد السوريين.