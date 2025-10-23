بيترو يتهم واشنطن بتنفيذ إعدامات في المحيط الهادي والبحر الكاريبي

اتهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو اليوم الخميس الولايات المتحدة بتنفيذ "إعدامات" على خلفية الضربات التي تشنّها على قوارب في المحيط الهادي والبحر الكاريبي وتقول إنها تستهدف مهربي مخدرات.

وقال بيترو إن واشنطن تنفذ من خلال هذه الضربات، "إعدامات خارج نطاق القضاء.. تنتهك القانون الدولي"، في حين دعت الحكومة الكولومبية الولايات المتحدة إلى وقف الضربات التي أدت إلى مقتل 37 شخصا على الأقل وتدمير 9 قوارب، وفق أرقام أميركية.

وأغضب الموقف الكولومبي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ندد ببيترو ونعته بأنه "مهرب مخدرات"، معلنا عن قطع مساعدات عسكرية حيوية عن بوغوتا، وفق رويترز.

كما وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الرئيس بيترو بأنه "مجنون"، في حين استدعت كولومبيا سفيرها من واشنطن ودعت إلى الحوار.

وندد سفير كولومبيا لدى واشنطن دانيال غارسيا بينا بتصريحات ترامب التي اعتبرها "غير مقبولة"، قائلا بعد أن استدعته بلاده للتشاور "لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف تبرير هكذا نوع من التهديدات والاتهامات التي لا أساس لها على الإطلاق".

وقد أعلن الرئيس الكولومبي أنه سيتخذ إجراءات قانونية في الولايات المتحدة ضد الرئيس الأميركي بتهمة القدح والذم بعدما وصفه ترامب بـ"البلطجي".

وقال بيترو -في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أمس الأربعاء- إنه "سيدافع عن نفسه قانونيا أمام المحاكم الأميركية بمساعدة محامين أميركيين".

وأشار الرئيس الكولومبي إلى أن الاتهامات التي وُجهت إليه على الأراضي الأميركية "باطلة وتشكل افتراءات من قبل مسؤولين كبار".

واستدعت كولومبيا الاثنين الماضي سفيرها لدى الولايات المتحدة بعدما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف المساعدات وهدد بفرض رسوم جمركية عقابية على بوغوتا، وشن هجوما حادا على نظيره الكولومبي غوستافو بيترو.

وشهدت العلاقات بين واشنطن وبوغوتا توترا متزايدا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فقد ألغت الولايات المتحدة الشهر الماضي تأشيرة الرئيس بيترو بعد مشاركته في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك، ودعوته الجنود الأميركيين إلى عصيان أوامر ترامب.

كما سبق أن حمّل الرئيس الكولومبي نظيره الأميركي المسؤولية عن هجمات إسرائيل في غزة، واعتبره شريكا في جريمة الإبادة الجماعية في القطاع.