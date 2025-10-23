الأمم المتحدة: تأثيرات سوء تغذية الحوامل والرضع بغزة ستمتد أجيالا

حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان أمس الأربعاء من أن تأثيرات سوء تغذية الحوامل والرضع في قطاع غزة "ستمتد أجيالا"، مما "سيسبب على الأرجح مشكلات تتطلب رعاية مدى الحياة" للأطفال الذين يولدون حاليا في غزة.

ولدى عودته من مهمة استغرقت 5 أيام في القدس والضفة الغربية، بالإضافة إلى غزة حيث قضى خمس ساعات في القطاع الفلسطيني، عقد ممثل الصندوق أندرو سابرتون مؤتمرا صحفيا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قال خلاله إن حجم الدمار الذي شاهده أشبه بفيلم هوليودي.

وذكر المسؤول في الوكالة الأممية المتخصصة بالصحة الجنسية والإنجابية أن واحدا من كل 4 من سكان في قطاع غزة يعاني من الجوع، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء 11 ألفا و500 امرأة حامل.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، يولد 70% من حديثي الولادة خدجا وبوزن منخفض، مقابل 20% في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح سابرتون أن كل مرافق حديثي الولادة في مستشفيات القطاع تعمل بأكثر بكثير من طاقتها (170% من قدرتها الاستيعابية)، مما يضطرها لوضع أطفال عديدين في حاضنة واحدة.

ولفت إلى أن ثلث حالات الحمل في القطاع تعد حاليا "عالية الخطورة"، وأن معدل وفيات الأمهات "مرتفع".

وأكد المسؤول الرفيع في صندوق الأمم المتحدة للسكان أن "سوء التغذية هو المشكلة الكبرى"، تضاف إليه مشاكل أخرى تتمثل في نقص الأدوية ودمار البنية التحتية الطبية، إذ تضرر أو دُمر 94% من مستشفيات القطاع، و15% من المؤسسات العاملة توفر رعاية التوليد الطارئة.