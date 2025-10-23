اتهام مايكروسوفت بانتهاك خصوصية البيانات في المدارس

أدانت هيئة حماية البيانات النمساوية شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأميركية العملاقة مايكروسوفت بانتهاك قواعد حماية خصوصية البيانات، حيث تتبعت الطلاب والمدارس بشكل غير قانوني عبر منصتها التعليمية "365".

وقالت منظمة "نويب"، وهي منظمة معنية بالدفاع عن حماية خصوصية البيانات، في بيان لها، "أصدرت هيئة حماية البيانات النمساوية قرارا يفيد بأن منصة مايكروسوفت 365 للتعليم تتبعت الطلاب بشكل غير قانوني واستخدمت بياناتهم لأغراض مايكروسوفت الخاصة".

ووجدت الهيئة أن منصة مايكروسوفت 365 للتعليم -التي توفر إصدارات ويب من برامج مثل وورد وإكسل وباوربوينت للطلاب- استخدمت ملفات تعريف ارتباط للتتبع بشكل غير قانوني دون موافقة المستخدمين، وفقا لـ"نويب".

وقال فيليكس ميكولاش، محامي حماية البيانات في نويب: "عادة ما تدعي مايكروسوفت أن خدماتها التعليمية تراعي الخصوصية، لكن هذا الإجراء أظهر أن هذا الادعاء غير صحيح".

واتهمت منظمة نويب، التي ساهمت في تقديم شكوى إلى هيئة تسوية المنازعات بشأن المنصة، الشركة بعدم الامتثال لقوانين الخصوصية.

وقال ميكولاش: "حاولت مايكروسوفت نقل جميع مسؤوليات مايكروسوفت 365 التعليمية تقريبا إلى المدارس أو المؤسسات الوطنية الأخرى".

ووفقا لنويب، يعني الحكم أن مايكروسوفت ستضطر إلى تأكيد ما إذا كانت قد أرسلت البيانات الشخصية لمستخدمي منصة التعليم إلى منصاتها الأخرى، مثل لينكد إن، أم لا.

وتقول المنظمة غير الحكومية: "إذا لم تقدم مايكروسوفت معلومات واضحة وصلاحيات أكبر لعملائها التجاريين، فإن استخدام مايكروسوفت 365 لا يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي".