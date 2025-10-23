إصابات خلال اقتحام الاحتلال مناطق في الضفة الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الخميس، خلال مداهمات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متعددة من الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن 3 شبان أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بينهم إصابة حرجة بالرصاص على المدخل الرئيسي لمخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مدخل المخيم وبلدة كفر عقب، بعدة آليات عسكرية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحامها قرية برقة شمال غرب نابلس، وشابا ثالثا خلال اقتحامها منطقة الشيخ مونس شرق نابلس، إضافة إلى اعتقال رابع خلال اقتحامها بلدة زواتا غرب نابلس شمال الضفة الغربية فجر اليوم.

وفي بلدة سيلة الحارثية غرب جنين، اعتقل جنود الاحتلال 3 أسرى محررين خلال عملية اقتحام فجر اليوم.

كما اقتحم جنود الاحتلال، مدعومين بآليات مصفحة، ساحة مستشفى الأهلي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وهدم الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء منزل عائلة أسيرين فلسطينيين، في بلدة بروقين، غرب مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت البلدة، وفرضت طوقا عسكريا على منزل زهير سمارة، والد الأسيرين ماهر وجميل، وشرعت بهدمه، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المنطقة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، وفق معطيات للأمم المتحدة، 83 عملية هدم عقابي في الضفة الغربية خلال عامين بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة.

وقتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة، بما فيها القدس، أكثر من 1057 فلسطينيا وأصابوا نحو 10 آلاف، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل، منذ بدء الحرب.