أفريقيا تشهد 50 نزاعا مسلحا تمثل 40% من الإجمالي العالمي

FILE - Sudanese displaced families take shelter in a school after being evacuated by the Sudanese army from areas once controlled by the paramilitary Rapid Support Forces in Omdurman, Sudan, March 23, 2025. (AP Photo, File)
حرب السودان تزيد من المعاناة الإنسانية في القارة الأفريقية (أسوشيتد برس)
Published On 23/10/2025
|
آخر تحديث: 20:57 (توقيت مكة)

أعرب جيل كاربونييه نائب رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس عن أسفه لوجود أكثر من 50 نزاعا نشطا في أفريقيا، وهو ما يمثل نحو 40% من النزاعات المسلحة في العالم.

وقال كاربونييه -في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية- إن الأمر المقلق للغاية هو أن عدد النزاعات المسلحة في أفريقيا ارتفع بنسبة 45% منذ عام 2020.

وأضاف أن أكثر من 50 حالة نزاع مسلح نشط في أفريقيا، تمثل نحو 40% من إجمالي النزاعات في العالم، أدت إلى نزوح نحو 35 مليون شخص في القارة، أي نحو نصف النازحين على مستوى العالم.

BUKAVU, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO - FEBRUARY 22: M23 rebels guard a unit of surrendering Congolese police officers who will be recruited into the rebel group on February 22, 2025 in Bukavu, Democratic Republic of Congo. The Rwandan-backed rebel group M23 swept into Bukavu over the weekend, taking control of the city with a population of approximately one million people in Democratic Republic of the Congo's (DRC) South Kivu Province. Hundreds of thousands of people in the eastern part of the DRC have been displaced as the rebel group has made swift advances against Congolese pro-government forces in recent weeks. (Photo by Hugh Kinsella Cunningham/Getty Images)
اشتد العنف في الكونغو العام الجاري مع سيطرة حركة "إم 23" على مدينتي غوما وبوكافو (غيتي)

انخفاض التمويل

ورغم أن الاحتياجات هائلة، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مثل غيرها من المنظمات الإنسانية، تعاني من الانخفاض الدولي في تمويل المساعدات، وفق ما أكد جيل كاربونييه.

وتشمل الأسباب الرئيسية تفكيك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) وتراجع تمويلات بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والاتحاد الأوروبي.

وفي يوليو/تموز الماضي، كشفت دراسة دولية أن خفض التمويل الأميركي للمساعدات الدولية قد يؤدي إلى أكثر من 14 مليون وفاة إضافية بحلول عام 2030 بين الفئات الأكثر ضعفا، وثلثهم من الأطفال.

وأشار كاربونييه إلى أن ذلك "يفرض علينا مفاضلات مؤلمة للغاية، إذ يتعين علينا تقليص بعض عملياتنا أو حتى إيقافها لإعطاء الأولوية لأخرى".

Smoke billows from a compound near Villa Somalia presidential palace compound, following explosions in Mogadishu, Somalia October 4, 2025. REUTERS/Feisal Omar BEST QUALITY AVAILABLE
تجدد الصراع في الصومال جراء اندلاع معارك مع حركة الشباب (رويترز)

وضع مقلق

وقال نائب رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الوضع مقلق خصوصا في السودان الذي يشهد حربا دامية منذ أبريل/نيسان 2023.

وقد أدت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 12 مليون شخص وتسببت في ما وصفته الأمم المتحدة بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وأكد كاربونييه أن النظام الصحي في البلاد مدمر إلى حد كبير، معربا عن قلقه إزاء عودة ظهور الأوبئة، وخاصة الكوليرا وحمى الضنك.

كما أعرب عن أسفه لتجدد الأعمال العدائية في الصومال، وفي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث اشتدت أعمال العنف منذ مطلع العام مع سيطرة جماعة "إم 23" المسلحة على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين.

المصدر: الفرنسية

