أفريقيا تشهد 50 نزاعا مسلحا تمثل 40% من الإجمالي العالمي

أعرب جيل كاربونييه نائب رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس عن أسفه لوجود أكثر من 50 نزاعا نشطا في أفريقيا، وهو ما يمثل نحو 40% من النزاعات المسلحة في العالم.

وقال كاربونييه -في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية- إن الأمر المقلق للغاية هو أن عدد النزاعات المسلحة في أفريقيا ارتفع بنسبة 45% منذ عام 2020.

وأضاف أن أكثر من 50 حالة نزاع مسلح نشط في أفريقيا، تمثل نحو 40% من إجمالي النزاعات في العالم، أدت إلى نزوح نحو 35 مليون شخص في القارة، أي نحو نصف النازحين على مستوى العالم.

انخفاض التمويل

ورغم أن الاحتياجات هائلة، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مثل غيرها من المنظمات الإنسانية، تعاني من الانخفاض الدولي في تمويل المساعدات، وفق ما أكد جيل كاربونييه.

وتشمل الأسباب الرئيسية تفكيك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) وتراجع تمويلات بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والاتحاد الأوروبي.

وفي يوليو/تموز الماضي، كشفت دراسة دولية أن خفض التمويل الأميركي للمساعدات الدولية قد يؤدي إلى أكثر من 14 مليون وفاة إضافية بحلول عام 2030 بين الفئات الأكثر ضعفا، وثلثهم من الأطفال.

وأشار كاربونييه إلى أن ذلك "يفرض علينا مفاضلات مؤلمة للغاية، إذ يتعين علينا تقليص بعض عملياتنا أو حتى إيقافها لإعطاء الأولوية لأخرى".

وضع مقلق

وقال نائب رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الوضع مقلق خصوصا في السودان الذي يشهد حربا دامية منذ أبريل/نيسان 2023.

وقد أدت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 12 مليون شخص وتسببت في ما وصفته الأمم المتحدة بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وأكد كاربونييه أن النظام الصحي في البلاد مدمر إلى حد كبير، معربا عن قلقه إزاء عودة ظهور الأوبئة، وخاصة الكوليرا وحمى الضنك.

كما أعرب عن أسفه لتجدد الأعمال العدائية في الصومال، وفي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث اشتدت أعمال العنف منذ مطلع العام مع سيطرة جماعة "إم 23" المسلحة على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين.