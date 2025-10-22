70 قتيلا وجريحا بانفجار شاحنة وقود في نيجيريا

لقي 29 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 42 بجروح الثلاثاء جراء انفجار شاحنة صهريج بعد حادث سير في ولاية نيجر بوسط نيجيريا، بحسب ما أفادت أجهزة الإسعاف.

وقال مسؤول محلي إن "شاحنة تنقل الوقود انقلبت وتجمّع الناس لجمع الوقود، ثم انفجرت الشاحنة واندلعت فيها النيران".

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تعتبر حوادث صهاريج الوقود شائعة في نيجيريا حيث لا تجرى صيانة ملائمة لكثير من الطرق، كما يهرع سكان لتعبئة الوقود المتسرّب من جراء الحوادث التي غالبا ما تنجم عن السرعة الزائدة وعدم التقيّد بقوانين المرور.

وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو ألغى الدعم عن الوقود والضوابط المفروضة على أسعار الصرف لدى توليه المنصب في مايو/أيار 2023، وذلك بدعوى إنعاش الاقتصاد، لكن تدابيره أثارت أزمة إذ رفعت تكلفة المعيشة في أكبر دول أفريقيا من حيث التعداد السكاني، مما دفع كثيرا من السكان لخوض مخاطر كبرى في سبيل الحصول على الوقود.

وشهد شهر مارس/آذار الماضي حادثا مماثلا راح ضحيته 10 أشخاص، بينما شهد يناير/كانون الثاني الماضي كارثة تمثلت في مقتل 98 شخصا في انفجار بعد أن هرعوا لتعبئة الوقود من صهريج تعرّض لحادث في ولاية نيجر.