مصرع 40 مهاجرا غير نظامي على الأقل في انقلاب قارب بسواحل تونس

قال مسؤول تونسي إن 40 مهاجرا على الأقل من دول أفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل تونس اليوم الأربعاء، في واحدة من أسوأ حوادث الغرق بالمنطقة هذا العام.

وغرق القارب، الذي كان يقل حوالي 70 مهاجرا، بالقرب من مدينة المهدية الساحلية. وبحسب الإعلام التونسي، فإن من بين الضحايا أطفال رضّع.

وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو من دول أفريقية أخرى، والذين يقدمون على ذلك جراء تداعيات أزمات اقتصادية وسياسية في بلادهم.

وأصبحت تونس نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من النزاعات والفقر بحثا عن فرص أفضل في أوروبا.

مخاطر

ويسلط الحادث الأخير الضوء على المخاطر المستمرة التي يواجهها المهاجرون، والضغوط المتزايدة على دول شمال أفريقيا لإدارة طرق الهجرة غير النظامية.

وفي عام 2023، وقعت تونس اتفاقية بقيمة 255 مليون يورو مع الاتحاد الأوروبي، خُصص ما يقرب من نصفها لمكافحة الهجرة غير النظامية، مما أدى إلى انخفاض كبير في عمليات المغادرة نحو إيطاليا.

ومنذ بداية عام 2025، وصل نحو 56 ألف شخص إلى السواحل الإيطالية، بزيادة قدرها 2% على أساس سنوي، حيث جاءت الغالبية العظمى (49 ألفا و792) من ليبيا والباقي (3947) من تونس، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبدأت السلطات التونسية في أوائل أبريل/نيسان بتفكيك مخيمات غير رسمية للمهاجرين غير النظاميين مقامة في بساتين الزيتون بالقرب من محافظة صفاقس، حيث كان يعيش ما يناهز 20 ألف شخص.

وفي أواخر آذار/مارس، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد المنظمة الدولية للهجرة إلى تكثيف جهودها لضمان "العودة الطوعية" للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم.