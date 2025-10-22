والدة هند رجب: سنتخذ مزيدا من الإجراءات لمحاسبة الاحتلال

قالت وسام حمادة، والدة الطفلة هند رجب، إنها تأمل في توقيع العقاب على قتلة ابنتها، وإنها ستتخذ مزيدا من الإجراءات في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

وكانت مؤسسة "هند رجب"، قدمت ملفا للمحكمة الجنائية الدولية يحدد مسؤولية 24 جنديا وقائدا إسرائيليا عن مقتل الطفلة الفلسطينية وعائلتها ومسعفَين اثنين من الهلال الأحمر في يناير/كانون الثاني 2024.

وجاء الطلب الجديد بعدما تمكن برنامج "ما خفي أعظم" الذي تنتجه قناة الجزيرة، في تحديد أسماء المسؤولين عن قتل الطفلة وعائلتها والمسعفين.

وفي مقابلة مع الجزيرة، قالت حمادة، إنها تحلم بالقصاص ممن قتلوا ابنتها وبقية أطفال فلسطين، وحمَّلت جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، التي وقعت على الهواء.

وأوضحت أن مؤسسة هند رجب، أبلغتهم برفع الملف للمحكمة الجنائية الدولية، وأنها تأمل بتوقيع العدالة على المجرمين الذين قتلوا هند وعائلتها ومسعفيها، عبر ضغط المنظمات المدنية.

وتستند العائلة -حسب وسام- إلى أن استغاثة هند التي سمعها العالم، والتي قالت إنها أكبر دليل إدانة لجيش الاحتلال الذي أنكر مسؤوليته عن هذه الجريمة ونفى وجوده في هذا المكان، قبل أن تثبت صور الأقمار الصناعية وجود الدبابات في منطقة الجريمة، هذا فضلا عن اعتراف بعض الجنود بما ارتكبوه في قطاع غزة.

وقالت وسام إنها تتواصل باستمرار مع المؤسسة لمعرفة الإجراءات التي ينبغي عليهم فعلها، وإن هناك خطوات أخرى ستتخذ لاحقا في هذا الصدد.

كما أعربت عن شكرها لقناة الجزيرة التي تمكنت من الوصول إلى أسماء وصور قتلة ابنتها، حتى تتمكن من المطالبة بمحاسبتهم.

ودعت مؤسسة هند رجب المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحقهم وتوسيع التحقيق ليشمل سرية "مصاصي الدماء"، والكتيبة 52 المدرعة، واللواء المدرع 401، التابعين لجيش الاحتلال، لأنهم كانوا يعملون في مكان الجريمة.