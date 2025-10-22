هيئة الإغاثة التركية: قدمنا مساعدات لأكثر من 4.5 ملايين شخص بالسودان

قالت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إنها قدّمت مساعدات إنسانية لأكثر من 4.5 ملايين شخص في السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأكدت الهيئة في بيان أنها وزعت خلال الأسبوع الجاري مئات الطرود الغذائية داخل مخيم اللاجئين الذي تديره في مدينة بورتسودان (غرب)، بمشاركة السفير التركي في السودان فاتح يلدز.

وبحسب البيان، فقد وزعت الهيئة التركية 333 حاوية من المواد الإغاثية على المتضررين من الحرب في السودان، استفاد منها حتى اليوم 4 ملايين و645 ألفا و535 شخصا.

وبسبب استمرار الحرب في السودان يكافح أكثر من 20 مليون إنسان من أجل البقاء في ظل الجوع والنزوح وانتشار الأوبئة والفيضانات، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية بالعالم.

وتشكل النساء والأطفال الأغلبية العظمى من المقيمين في مخيمات اللاجئين، ويكافح المدنيون الذين يعيشون في ظروف صعبة من أجل الحصول على احتياجاتهم الأساسية، ويواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة ومواد النظافة والرعاية الصحية والتعليم.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدّرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.