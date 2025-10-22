هل تفعلها بولندا وتجبر طائرة بوتين على الهبوط وتعتقله؟ جدل واسع بالمنصات

أثارت التصريحات المتبادلة بين موسكو ووارسو -بخصوص تداعيات تحليق طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوق الأجواء البولندية- جدلا واسعا على المنصات، إذ يحف الرحلة خطر تسليم بوتين للمحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي ذلك بعد تهديد بولندا صراحة بإجبار طائرة بوتين على الهبوط، حيث قال وزير خارجيتها رادوسلاف سيكورسكي:

"لا أضمن ألاّ تأمر محكمة بولندية بهبوط طائرة بوتين لتسليمه إلى الجنائية الدولية، ولذلك سيتعين على الروس سلوك مسار مختلف".

وبالمقابل، رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على تصريحات نظيره البولندي فقال "إن بولندا تستعد لتنفيذ أعمال إرهابية".

ومن المقرر أن يقوم بوتين برحلة إلى المجر في إطار قمة إقليمية مقررة في بودابست تبحث ملفات الطاقة والعلاقات الاقتصادية بين موسكو وأوروبا الوسطى، إضافة إلى جهود وقف الحرب في أوكرانيا.

وتُعد المجر بقيادة رئيس وزرائها فيكتور أوربان أقرب حلفاء موسكو داخل الاتحاد الأوروبي، إذ رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا، واستمرت في التعاون معها في مجالات الغاز والطاقة النووية.

ويرى مراقبون أن هذه الزيارة -إن تمت- ستكون الأولى لبوتين إلى دولة عضو بالاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا، مما يجعلها اختبارا حقيقيا للموقف الأوروبي من مذكرة توقيف بوتين الدولية، ولقدرة الكرملين على كسر عزلة دبلوماسية فرضت عليه منذ 2022.

ومنذ مارس/آذار 2023، أصبح بوتين ملاحقا دوليا، حين أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهم ارتكاب "جرائم حرب" تتعلق بترحيل قسري لأطفال -من مناطق أوكرانية محتلة- إلى روسيا.

وهو الأمر الذي يقيد تحركات الرئيس الروسي الخارجية، ويجعله عرضة لتنفيذ أمر اعتقال في حال زيارته لأي دولة عضو بالمحكمة الدولية.

مسارات بديلة

هذه التصريحات المتبادلة ترجح استبعاد مسار طائرة بوتين فوق بولندا للوصول إلى المجر، لذا ستكون أمام طائرة الرئيس 3 مسارات لا أكثر.

وبحسب تقديرات مراقبين، من المرجح أن تستبعد موسكو المسار البولندي تماما في طريقها نحو المجر، حيث سيقتصر المرور الجوي المحتمل على 3 مسارات رئيسية:

المسار الأول وهو الأقصر: من روسيا إلى البحر الأسود مرورا بتركيا وبلغاريا ثم صربيا وصولا إلى المجر، وهو الخيار المفضل نظرا لتعاون هذه الدول مع موسكو.

المسار الثاني: عبر البحر الأسود إلى رومانيا ثم المجر، لكنه يُعد شبه مستحيل نظرا لولاء بوخارست لحلف الناتو.

المسار الثالث (الأطول والأكثر أمانا): الالتفاف عبر البحر المتوسط مرورا بتركيا، ثم ألبانيا وصربيا باتجاه المجر، لتفادي أي مواجهة محتملة.

حرب عالمية محتملة

وقد رصدت حلقة (2025/10/22) من برنامج "شبكات" انقسام المعلقين على مواقع التواصل بين من يشكك في قدرة بولندا على اعتراض طائرة بوتين، ومن يؤكد حقها القانوني في ذلك، بينما حذر آخرون من أن أي مواجهة بين موسكو ووارسو قد تشعل حربا عالمية جديدة.

ورأت الناشطة غادة أن بولندا أو أي دولة أخرى لن تجرؤ على اعتراض طائرة بوتين أو منعه من المرور، فكتبت:

لا تستطيع ولا تجرأ بولندا أو أي دولة أخرى على منع طائرة بوتين من المرور في مجالها الجوي

أما الناشط رام فاعتبر أن لكل دولة الحق في إنذار أي طائرة تخترق مجالها الجوي، وإذا لم تستجب يمكن إسقاطها، فعلّق:

بغض النظر إذا ما عطوا الحق للطائرة بالعبور بالمجال الجوي يحق لأي دولة تجاوزت أي طائرة مجالها الجوي أن تعطيها إنذارا فإن لم تستجب يحق لها إسقاطها

ولفت الناشط زيزو إلى أن مرور (طائرة) بوتين فوق بولندا يمنحها الحق القانوني في اعتقاله، فكتب:

إذا فيه خير يمر بوتين فوق بولندا.. قانونيا يحق لها اعتقاله وهو يدري يعني حركات الدب الروسي ما تمشي مع القانون الدولي

وحذر الناشط عمرو من أن أي مواجهة بين روسيا وبولندا قد تشعل حربا عالمية جديدة، لأن بولندا عضو في الناتو، فكتب: