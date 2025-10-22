موسكو تؤكد استمرار التحضيرات لقمة بوتين-ترامب

أكدت موسكو، اليوم الأربعاء، أن التحضيرات لعقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب لا تزال قائمة، رغم إعلان ترامب، أمس الثلاثاء، إرجاء اللقاء إلى "أجل غير مسمى" بسبب ما وصفه بـ"غياب الجدوى" من المحادثات في ظل تشدد الموقف الروسي تجاه الحرب المستمرة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، "إن التحضيرات للقمة مستمرة"، مضيفا: "لا أرى أي عقبات كبيرة".

وأوضح أن "المعايير التي حددها الرئيسان في قمة أنكوريج لا تزال تتبلور"، في إشارة إلى الاجتماع الذي جمع الزعيمين في ألاسكا في أغسطس/آب الماضي، دون تحقيق أي اختراق يُذكر في ملف الحرب الروسية-الأوكرانية.

موسكو منفتحة على الحوار

ومن جانبه، شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أن "لا أحد يرغب في هدر الوقت، لا الرئيس ترامب ولا الرئيس بوتين"، مضيفا، أن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار، شرط أن يكون "مبنيا على أسس واقعية".

وكان ترامب قد صرح للصحفيين في البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أنه قرر تأجيل لقائه المرتقب ببوتين في بودابست، والذي كان مقررا خلال الأسبوعين المقبلين: "لا أريد عقد اجتماع فارغ… لا أريد إضاعة الوقت".

وأضاف الرئيس الأميركي، الذي يسعى إلى تسوية النزاع منذ عودته إلى البيت الأبيض، أن موسكو لم تُبدِ أي مرونة: "توصلنا إلى صفقات سلام عظيمة باستثناء هذه… روسيا وأوكرانيا يقتل بعضهما بعضا، وتخسران من 5 إلى 7 آلاف جندي أسبوعيا. قلت لهما تراجعا وخذا بعض الوقت، وسنرى ما سيحدث".

وثيقة "غير رسمية" وشروط قديمة

وكشفت تقارير أميركية، نقلا عن مسؤولين في واشنطن، أن موسكو بعثت أخيرا ما وُصف بـ"الوثيقة غير الرسمية" إلى البيت الأبيض، جددت فيها شروطها السابقة للتوصل إلى اتفاق سلام، وعلى رأسها السيطرة الكاملة على منطقة دونباس، ورفض أي وجود عسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على الأراضي الأوكرانية.

وأكد مسؤول أميركي أن "الرسالة الروسية لم تأتِ بأي جديد، بل أعادت التأكيد على المواقف القديمة التي تتعارض مع رؤية الرئيس ترامب"، والتي تقوم على تجميد خطوط القتال الحالية وبدء مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا "أصبحت أقل اهتماما بالدبلوماسية" بعد تأجيل الإدارة الأميركية قرار توريد صواريخ "توماهوك" إلى كييف، محذرا من أن موسكو تراهن على فتور الدعم العسكري الغربي لإجبار كييف على تقديم تنازلات.

وأشار زيلينسكي إلى أن بلاده تسعى حاليا لتوقيع اتفاقيات دفاعية طويلة الأمد مع شركائها الأوروبيين، معتبرا أن موسكو تحاول إفشال الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

خطة أوروبية بديلة

وفي ظل تعثّر القنوات المباشرة بين موسكو وواشنطن، كشفت مصادر دبلوماسية أن دولا أوروبية، بالتنسيق مع كييف، تعمل على وضع خطة سلام من 12 نقطة، تقوم على وقف إطلاق النار على خطوط التماس الحالية وتوفير ضمانات أمنية ومالية لأوكرانيا، إلى جانب خارطة طريق للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الخطة، التي لم تُنشر رسميا حتى اللحظة، مقترحا يمنح ترامب دورا رئيسيا في الإشراف على تنفيذها من خلال مجلس سلام دولي، بالإضافة إلى تخفيف تدريجي للعقوبات على روسيا، مقابل مساهمتها في إعادة إعمار أوكرانيا، بما فيها الإفراج المشروط عن نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة.

وتبقى جهود الوساطة الأوروبية -التي تراهن على دور ترامب كـ"صانع سلام"- مجرد محاولة جديدة ضمن سلسلة مبادرات دبلوماسية لم تفلح، حتى الآن، في إنهاء أطول حرب تشهدها القارة منذ الحرب العالمية الثانية.