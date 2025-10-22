مناورات عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان وسوريا

أجرت الفرقة رقم 91 التابعة لقيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي الأسبوع الجاري مناورات على الحدود اللبنانية والسورية "لتعزيز الكفاءة والجاهزية وفق سيناريوهات دفاعية وهجومية"، بتوجيه مباشر من رئيس الأركان إيال زامير.

ويعد هذا أول تدريب شامل على مستوى الفرقة بعد عامين من القتال.

ودعا زامير -خلال اطلاعه أمس الثلاثاء على تدريب قوات الفرقة 91- ضباطَ الجيش إلى العودة للتدريبات، وتعزيز الاستعداد للحرب في جميع الجبهات.

كما طالب بالاستمرار في ما وصفها "النشاطات العملياتية وإحباط التهديدات والحفاظ على مستوى عال من الجاهزية".

يُشار إلى أن الفرقة 91 وتعرف أيضا بـ"فرقة الجليل" تابعة للقيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، وهي مسؤولة عن كل الجبهة اللبنانية من رأس الناقورة غربا حتى مزارع شبعا المحتلة شرقا.

وقد تأسست عام 1978 بعد ما عرف بـ"عملية الليطاني" كما شاركت في حربيْ لبنان الأولى والثانية، ويقع مقرها الرئيسي في بيرنيت، وقائدها الحالي هو العميد يوفال جاز.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن الجيش الإسرائيلي انخراط الفرقة في عمليات برية محددة في الجنوب اللبناني بعد استدعاء قوات من الاحتياط.