مصرع 63 شخصا في حادث تصادم حافلتين بأوغندا

قالت الشرطة الأوغندية إن 63 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في حادث سير مروع وقع بعد منتصف ليل الثلاثاء على أحد أكثر الطرق ازدحاما بالبلاد.

ووقع الحادث على الطريق السريع الرابط بين العاصمة كمبالا ومدينة غولو شمالي البلاد عندما اصطدمت حافلتان وجها لوجه أثناء محاولتهما تجاوز شاحنة ومركبة رباعية الدفع، وفق التحقيقات الأولية.

وأوضحت الشرطة في بيان نشرته على منصة إكس أن "جميع الضحايا كانوا من ركاب المركبات المشاركة في الحادث"، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الملابسات الكاملة.

ويُعد هذا الطريق من أكثر المحاور الحيوية في أوغندا، ويشهد حوادث متكررة بسبب كثافة الحركة المرورية وسلوكيات القيادة الخطرة، بحسب تقارير محلية.