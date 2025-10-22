محكمة رمزية بإسطنبول تبدأ محاكمة إسرائيل على جرائمها بغزة

تبدأ غدا الخميس في مدينة إسطنبول التركية جلسات "محكمة غزة" الرمزية، التي تحقق في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، على أن يصدر قرارها النهائي الأحد المقبل.

وتعد "محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة، أسسها في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية، بسبب "إخفاق المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".

ومن المقرر أن تعقد الجلسات الختامية لهذه المحاكمة بجامعة إسطنبول خلال 4 أيام، وتسمع خلالها المحكمة شهادات حول جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة، فضلا عن تقييمات خبراء في القانون الدولي.

وكانت مبادرة "محكمة غزة" عقدت أولى جلساتها في لندن، ثم عقدت جلستها الأولى العلنية في سراييفو بالبوسنة في مايو/أيار الماضي.

ويرأس المحكمة البروفيسور ريتشارد فولك، المقرر الأممي السابق المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

كما تضم اللجنة التوجيهية كلّا من المقرر الأممي السابق لشؤون فلسطين مايكل لينك، والمقررة السابقة للحق في الغذاء هلال إلفر، إلى جانب أكاديميين وناشطين وهيئة محلفين، من بينهم رئيس المحكمة الدستورية العليا الكينية الأسبق ويلي موتونغا، وأحد منظمي "أسطول الصمود العالمي" تياغو أفِيلا.

وسيتم خلال الجلسات عرض شهادات ووثائق وتحليلات توثق المأساة الإنسانية في القطاع، إلى جانب عرض فيلم وثائقي يتناول جرائم إسرائيل في غزة.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارا رمزيا بمحاكمة إسرائيل غيابيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية لعامين في غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 68 ألفا و229 فلسطينيا وإصابة أكثر من 170 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال.