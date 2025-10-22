قتيل باستهداف مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية جنوب لبنان

قُتل لبناني صباح اليوم الأربعاء إثر غارة بمسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة عين قانا جنوبي البلاد، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصا استشهد في غارة من مسيّرة إسرائيلية على بلدة عين قانا جنوبي البلاد.

كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق الجبانة القديمة في بلدة عين قانا بمنطقة إقليم التفاح، وهو ما أدى -وفقا للوكالة- إلى استشهاد سائقها.

عاجل| استشهاد لبناني جراء قصف من طيران الاحتلال المسير استهدف دراجة نارية في بلدة عين قانا بإقليم التفاح جنوب لبنان. pic.twitter.com/ixv7DGzHeP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 22, 2025

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه اغتال قائدا في قوة الرضوان كان مسؤولا عن نقل أسلحة في لبنان حسب زعمه.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع حزب الله في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كما تواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة -وعاصمتها القدس الشرقية- على حدود ما قبل حرب 1967.