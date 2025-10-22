أخبار|روسيا

قتيلان بهجوم صاروخي على كييف وأوكرانيا تضرب مصنع كيميائيات بروسيا

KYIV, UKRAINE - SEPTEMBER 28: Damage is seen through the window of an apartment block at the scene of a Russian strike on September 28, 2025 in Kyiv, Ukraine. Ukrainian authorities said Russia launched another large overnight drone and missile attack on the capital. (Photo by Ed Ram/Getty Images)
أضرار في أحد أحياء العاصمة الأوكرانية كييف بعد هجوم روسي بوقت سابق الشهر الماضي (غيتي)
Published On 22/10/2025
|
آخر تحديث: 08:45 (توقيت مكة)

حفظ

قُتل شخصان في كييف بهجوم جوي روسي استهدف صباح اليوم الأربعاء أهدافا عدة في العاصمة الأوكرانية كييف.

في المقابل، قال الجيش الأوكراني إنه استهدف في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء مصنع كيميائيات بجنوب روسيا.

من جهته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية المحلية تيمور تكاتشنكو في منشور على تليغرام مقتل شخصين في هجوم صاروخي روسي استهدف حي دنيبروفسكي بالعاصمة كييف، وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق في الطابقين الثامن والتاسع بإحدى البنايات.

وأشارت تقارير أولية صادرة عن سلاح الجو الأوكراني في وقت مبكر من صباح اليوم إلى أن ما لا يقل عن 4 صواريخ أُطلقت باتجاه المدينة، في حين سُمع دوي نحو 12 انفجارا في وسط كييف، معظمها ناجم عن نيران الدفاعات الجوية.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تليغرام إن حريقا اندلع في حي هولوسيفسكي جنوبا، مضيفا أن شظايا صواريخ سقطت في منطقتين أخريين وتسببت في اشتعال النار بسيارة واحدة على الأقل.

ورجح محللون عسكريون أن محطتي التدفئة المركزية في المدينة كانتا من بين الأهداف المحتملة للهجوم.

أهداف أخرى

وإلى جانب كييف، أفادت السلطات أيضا بوقوع ضربات إضافية في جنوب شرق أوكرانيا، حيث أصابت 9 طائرات مسيرة قتالية روسية مدينة زاباروجيا، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المباني السكنية، بحسب ما ذكره الحاكم الإقليمي إيفان فيدوروف على تليغرام.

كما استهدفت روسيا مدينة كامينسكي الصناعية بصواريخ ومسيّرات وفقا لسلاح الجو الأوكراني، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وفي وقت سابق أمس، استهدفت طائرات مسيرة قتالية روسية مدينة إيزمايل الميناء الجنوبي الأوكراني القريب من الحدود مع رومانيا، مما أدى إلى وقوع انفجارات وانقطاع في التيار الكهربائي، وفق ما أفاد به التلفزيون الأوكراني العام، دون تأكيد رسمي من السلطات.

epa12469743 Ukrainian communal workers work at the site of a Russian airstrike on a private building in Kharkiv, northeastern Ukraine, 21 October 2025, amid the Russian invasion. Russian forces launched overnight strikes on the city, injuring at least eight people and damaging 14 private buildings and one civilian business, according to the head of the Kharkiv Military Administration, Oleg Synegubov. EPA/SERGEY KOZLOV
عمال أوكرانيون في موقع غارة جوية روسية على مبنى خاص بخاركيف شمال شرق أوكرانيا (الأوروبية)

هجوم أوكراني

في المقابل، قال الجيش في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إنه استهدف مصنع كيميائيات في منطقة بريانسك بجنوب روسيا في هجوم شمل صواريخ ستورم شادو الفرنسية البريطانية التي تطلق من الجو، وأكد أن الصواريخ نجحت في اختراق نظام الدفاع الجوي الروسي.

إعلان

وشددت هيئة الأركان الأوكرانية على الأهمية الإستراتيجية للمصنع، ووصفته بأنه "منشأة رئيسية" تنتج البارود والمتفجرات ووقود الصواريخ.

وبحسب المعلومات الرسمية، يعد المصنع الكيميائي المستهدف في بريانسك من أبرز منشآت إنتاج المتفجرات في روسيا، حيث يصنّع قذائف المدفعية ورؤوس الصواريخ الحربية.

من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع الروسية في منشور على تليغرام مساء الثلاثاء إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 57 طائرة أوكرانية مسيرة فوق منطقة بريانسك.

وقال ألكسندر بوغوماز حاكم منطقة بريانسك على تليغرام إن أوكرانيا هاجمت المنطقة بطائرات مسيرة وصواريخ عصر أمس، وأضاف أنه لم يصب أحد في الهجوم، ولم ترد أنباء عن أضرار مادية.

المصدر: وكالات

إعلان