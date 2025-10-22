عاجل | محكمة العدل الدولية: إسرائيل لم تثبت أن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حماس
- لا توجد أي أدلة على انتهاك الأونروا مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات.
- في ظل الظروف الراهنة لا يمكن أن تؤدي منظمات أخرى الدور الذي تؤديه الأونروا.
- إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
- إسرائيل ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.
- إسرائيل لم تثبت أن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حماس.
- لا يمكن لإسرائيل استخدام التجويع وسيلة حرب.
المصدر: الجزيرة