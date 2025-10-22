أخبار|فلسطين

عاجل | محكمة العدل الدولية: إسرائيل لم تثبت أن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حماس

Published On 22/10/2025
آخر تحديث: 17:21 (توقيت مكة)

عاجل | محكمة العدل الدولية:

  • لا توجد أي أدلة على انتهاك الأونروا مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات.
  • في ظل الظروف الراهنة لا يمكن أن تؤدي منظمات أخرى الدور الذي تؤديه الأونروا.
  • إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
  • إسرائيل ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.
  • إسرائيل لم تثبت أن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حماس.
  • لا يمكن لإسرائيل استخدام التجويع وسيلة حرب.

 

 

 

 

المصدر: الجزيرة

