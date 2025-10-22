قال موقع بوليتيكو الأميركي نقلا عن مسؤولين أمنيين، إن وكالات استخبارات أوروبية بدأت بناء عملية استخباراتية مشتركة لمواجهة العدوان الروسي.

وأضاف الموقع أن عواصم أوروبية قامت فعلا بضم مسؤولين استخباراتيين إلى مكاتب تمثيلها في بروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي)، مضيفا أن الاتحاد يدرس فكرة تكوين قدرات على غرار وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

ونقل بوليتيكو عن المسؤولين الذين لم يكشف هويتهم، أن وحدة الاستخبارات الداخلية التابعة للاتحاد الأوروبي بدأت تقديم إحاطات لكبار المسؤولين، وأن التعاون بين دول الاتحاد أصبح الآن في أفضل حالاته.

وأوضح الموقع أن هذه الخطوات الأوروبية تسارعت بسبب التقلبات الأميركية الجديدة في دعم حلفائها التقليديين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن أجهزة الاستخبارات الأوروبية بدأت مراجعة أدق لكيفية تبادل المعلومات مع نظيرتها الأميركية.