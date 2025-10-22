طهران تلوّح بوقف التفاوض مع واشنطن وتكشف الأسباب

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء إن بلاده لن تعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية ما دامت واشنطن تقدم "مطالب غير معقولة".

ونقلت وكالة تسنيم عن عراقجي قوله -في إشارة إلى الجولات الخمس من المحادثات والجمعية العامة للأمم المتحدة- إنه قد "تم تعليق المحادثات التي كانت جارية مع الولايات المتحدة، وكذلك مفاوضات نيويورك، ولم تمض قدما بسبب المطالب الأميركية المبالغ فيها".

وكانت طهران وواشنطن أجرتا العام الجاري 5 جولات من المحادثات النووية، لكنهما واجهتا عقبات رئيسية مثل تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، والذي تريد القوى الغربية خفضه إلى الصفر لتقليل أي احتمال لاستخدامه في تصنيع أسلحة.

وتوقفت المحادثات بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في يونيو/حزيران الماضي واستمرت 12 يوما، بعد أن تدخلت واشنطن في الحرب وقصفت مواقع نووية رئيسية في إيران.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي لإخفاء مساعيها لتطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية، لكن إيران تقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.