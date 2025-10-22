شاهد.. آثار تعذيب الاحتلال شبابا من جنين

أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 6 شبان كان اعتقلهم فجر أمس الثلاثاء من قرية برقين غربي مدينة جنين بعدما احتجزهم لمدة 24 ساعة متواصلة تعرضوا خلالها للضرب والتعذيب وتمزيق ملابسهم.

وفي مقطع مصور داخل مركز طبي في جنين ظهر الشبان الستة وهم في حالة إنهاك واضحة، وبدت على أجسادهم آثار ضرب وتعذيب، إضافة إلى ملابس ممزقة، في حين بدت على وجوههم علامات الخوف والإرهاق.

ويروي النازح فداء سلامة من مخيم جنين للاجئين تفاصيل احتجازه برفقة أصدقائه بعد اعتقالهم ونقلهم إلى ثكنة عسكرية داخل المخيم واحتجازهم لمدة 24 ساعة متواصلة قبل الإفراج عنهم.

ووفق شهادة سلامة، فإن قوات الاحتلال قامت بتعريتهم والاعتداء عليهم بالضرب والإهانة اللفظية والتهديد بالقتل خلال فترة احتجازهم داخل الثكنة في ظروف وصفها بالقاسية والمذلة، قبل أن تُفرج عنهم قوات الاحتلال فجر اليوم.

والشبان جميعهم من سكان مخيم جنين الذين نزحوا منه بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة والتهجير القسري منذ مطلع العام الجاري، ولجؤوا مؤخرا إلى قرية برقين التي تم فيها اعتقالهم.

وتعتقل إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني -بينهم أطفال ونساء- يقبعون في سجون الاحتلال ويتعرضون للتعذيب والإهمال الطبي.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في الاعتداءات الإسرائيلية خلفت منذ بداية حرب الإبادة في قطاع غزة أكثر من 1056 شهيدا ونحو 10 آلاف جريح، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل.