كشفت مصادر مطلعة أن دولا أوروبية تعد خطة لوقف القتال في أوكرانيا، وفي حين أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يريد لقاء غير مجد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تسلّم البيت الأبيض بيانا خاصا من موسكو بشأن شروط التسوية.

وقد كشفت مصادر لوكالة بلومبيرغ عن خطة أوروبية أوكرانية تهدف إلى إنهاء الحرب على خطوط القتال الحالية، ردا على مطالبات موسكو لكييف بالتخلي عن أراض مقابل اتفاق سلام.

وتتضمن الخطة الأوروبية 12 نقطة لإنهاء الحرب "على خطوط القتال الحالية".

وقالت المصادر إن الخطة تمنح أوكرانيا ضمانات أمنية وأموالا لإصلاح أضرار الحرب، وسبيلا للانضمام السريع إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المصادر أن الخطة الأوروبية الأوكرانية تأتي ردا على مطالب بوتين المتجددة للولايات المتحدة بأن تتنازل كييف عن أراض مقابل اتفاق سلام.

وذكرت أن الخطة تقترح ترؤس ترامب مجلس سلام للإشراف على تطبيقها.

وبينت المصادر أن الخطة تقضي برفع العقوبات المفروضة على روسيا تدريجيا، ولكنها تربط إعادة نحو 300 مليار دولار من الأموال الروسية المجمدة بموافقة موسكو على المساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا.

إلى أجل غير مسمى

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التفاوض على اتفاقية دفاعية مع الشركاء الأوروبيين ضمن ضمانات أمنية طويلة الأمد.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إنه أرجأ إلى أجل غير مسمى اجتماعا كان مقررا أن يعقده مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست خلال أسبوعين، مبررا التأجيل بعدم رغبته في إضاعة الوقت عبر إجراء مباحثات بلا جدوى.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض لدى سؤاله عن سبب تأجيل اللقاء "لا أريد عقد اجتماع فارغ"، مضيفا "لا أريد إضاعة الوقت، لذا سأرى ما سيحدث".

وحاء في تصريحات ترامب "توصلنا إلى صفقات سلام عظيمة ورائعة واتفاقيات قوية باستثناء هذه، وقد قلت للبلدين: تراجعا من خطوط التماس والمعركة وعودا إلى دياركما وخذا بعض الوقت، فهما يقتلان بعضهما البعض ويخسران ما بين 5 إلى 7 آلاف جندي أسبوعيا، لذا سنرى ما سيحدث، لم نتخذ قرارا بعد ذلك".

وكان الرئيسان الأميركي والروسي يخططان للقاء في بودابست لمناقشة إنهاء الحرب بأوكرانيا.

كما ألغى وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف اجتماعا كان مقررا بينهما للتحضير لقمة بودابست التي كانت محور محادثة أجرياها أول أمس الاثنين.

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق أمس الثلاثاء أنه لا يوجد موعد "محدد" لعقد لقاء جديد بين ترامب وبوتين.

وبدا ترامب محبطا بشكل متزايد من بوتين في الأشهر الأخيرة رغم ما وصفها بالعلاقة الشخصية الجيدة بينهما.

بيان خاص من موسكو

وقال مسؤولان أميركيان ومصدر مطلع إن روسيا جددت شروطها السابقة لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، وذلك في بيان خاص أُرسل إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع تحت اسم "الوثيقة غير الرسمية".

وأضاف أحد المسؤولين الأميركيين أن البيان أعاد التأكيد على مطلب روسيا بالسيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية بالكامل، وهو موقف يتعارض فعليا مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحالي المتمثل في تجميد خطوط المواجهة في مواقعها الحالية.

وقال أحد المسؤولين إن روسيا أكدت أيضا موقفها السابق بعدم نشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوكرانيا ضمن أي اتفاق سلام.

وفي السياق ذاته، اتهم الكرملين أوروبا بتحريض كييف على مواصلة القتال.