توقع تصويت الكنيست الإسرائيلي اليوم على قانون ضم الضفة الغربية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوجود توقعات بتصويت الكنيست، اليوم الأربعاء، بالمناقشة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية المحتلة.

وتطلق إسرائيل على هذا القانون "فرض السيادة على الضفة الغربية".

ويدفع العديد من أعضاء الحكومة الإٍسرائيلية باتجاه فرض السيادة على الضفة، ما يحول في المحصلة دون قيام الدولة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال تخشى أن يؤدي تمرير قانون تعزيز احتلال الضفة إلى إشعال أزمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان الكنيست أيّد في 23 يوليو/تموز الماضي مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120.

وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية. ووصفتها حركة حماس، أنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.

نهاية النقاش

وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، قد نقلت نهاية سبتمبر/أيلول الماضي عن مسؤول إسرائيلي "إن إدارة الرئيس ترامب حذرت تل أبيب سرا من ضم الضفة الغربية المحتلة ردا على قرار العديد من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين".

وأشار المسؤول الإسرائيلي الذي وصفته الصحيفة بالكبير، أن تل أبيب لا ترى أن هذا التحذير يمثل "نهاية النقاش"، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– يعتزم مناقشة الأمر مع ترامب أثناء لقائهما في البيت الأبيض.

وأكد ترامب -في تصريحات صحفية الشهر الماضي- أنه لن يسمح لإسرائيل بتعزيز احتلالها الضفة الغربية "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.. لن يحدث ذلك".

في ذات السياق، شدد مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالضفة على أن التدمير والتهجير القسري مستمران في المناطق الشمالية.

وأضاف أن إخلاء مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس وعنف المستوطنين دفعا الفلسطينيين إلى النزوح.