روسيا تجري تدريبات نووية ضخمة وتعلن السيطرة على مواقع جديدة بأوكرانيا

أفاد الكرملين أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشرف شخصيا على تدريبات للقوات النووية الإستراتيجية الروسية البرية والبحرية والجوية لاختبار جاهزيتها، موازاة مع تكثيف موسكو هجماتها على أوكرانيا وإعلانها السيطرة على مناطق جديدة.

كما أفاد أنّ التدريب تضمّن إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، وإطلاق صاروخ باليستي من طراز "سينيفا" من طراد نووي في بحر بارنتس. وشاركت في التمرين طائرات إستراتيجية أطلقت صواريخ كروز جوية.

وأكد الكرملين أنّ جميع مهام التدريب أنجزت بنجاح، وأنّ هدف التمرين أيضا اختبار جاهزية أنظمة القيادة والسيطرة العسكرية.

وكان حلف شمال الأطلسي (ناتو) بدأ مناوراته النووية السنوية في وقت سابق من الشهر الجاري، بمشاركة نحو 60 طائرة من 13 دولة، بينها مقاتلات من طراز "إف-35 إيه" وقاذفات "بي-52"، ضمن تدريبات "ستيدفاست نون" التي تستضيفها بلجيكا وهولندا.

هجمات روسية

ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إن قواتها سيطرت على قرية بافليفكا في منطقة زاباروجيا جنوبي شرق أوكرانيا، وكذلك قرية إيفانيفكا في منطقة دنيبروبتروفسك المجاورة.

وأضافت الوزارة في بيان على تليغرام أن قوات روسية قصفت البنية التحتية الأوكرانية للطاقة في حين قالت إنه رد على الهجمات الأوكرانية على أهداف مدنية روسية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى استهداف ورشة لتصنيع المعدات العسكرية ومنشآت تكرير النفط والبنية التحتية للنقل تابعة للقوات الأوكرانية.

كما أعلنت موسكو أنها أسقطت 224 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد.

وأعلنت السلطات الأوكرانية في وقت سابق عن مقتل 6 أشخاص في الضربات الروسية خلال الليل.

من جهتها، أعلنت سلطات جمهورية داغستان تعرض منشأة صناعية لهجوم بمسيرات أوكرانية، ودعت مواطنيها إلى تجنب الوجود في الأماكن المكشوفة والشوارع.

كما أعلنت سلطات مقاطعة لينينغراد حالة التأهب الجوي في المقاطعة نتيجة هجمات بمسيرات أوكرانية.

وأضافت سلطات لينينغراد أنه تم إلغاء حالة الخطر إثر تمكنها من إسقاط 3 طائرات مسيّرة أوكرانية.

زيلينسكي: مقترح ترامب جيد

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن على العالم ألا يبقى صامتا بعد الهجمات الروسية الأخيرة.

وأضاف أن الهجمات الروسية تؤكد أن موسكو لا تشعر بأي ضغط ويجب فرض المزيد من العقوبات الأميركية والدولية عليها.

كما وصف الرئيس الأوكراني اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتفاوض مع روسيا على أساس خط التماس الحالي بأنه "حل وسط جيد"، لكنه شكك في إمكان قبول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الطرح.

وقال زيلينسكي للصحافيين خلال زيارة قصيرة لأوسلو "اقترح الرئيس الأميركي (ابقوا في أماكنكم وابدأوا الحوار)"، مضيفا "أعتقد أنه حل وسط جيد، لكنني لست متأكدا من أن بوتين يدعمه، وقد قلت ذلك للرئيس ترامب".

وحضّ ترامب في الأيام الأخيرة طرفي النزاع على وضع حدّ للأعمال الحربية، داعيا أوكرانيا وروسيا إلى "التوقف فورا عند خط الاشتباك الحالي".

ورغم إعلان ترامب أخيرا عن نيته عقد لقاء مع بوتين في بودابست خلال الأسبوعين المقبلين، أفاد أمس الثلاثاء بأن هذا اللقاء تأجل، موضحا أنه لا يريد اجتماعا "بلا جدوى".

أما روسيا، فأكدت اليوم الأربعاء أن الاستعدادات للقاء الرئيسين "متواصلة".