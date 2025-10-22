بدء إزالة الأنقاض بغزة ونداءات إنسانية لإجلاء المرضى وتكثيف المساعدات

بدأت في غزة عمليات إزالة الأنقاض تمهيدا لإطلاق جهود إعادة الإعمار، وطالبت المنظمات الدولية بتسريع وتيرة الإجلاء الطبي إلى الخارج وتكثيف دخول المساعدات إلى مختلف مدن القطاع.

وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغزة الأربعاء، إنهم بدأوا جهود التعافي المبكر بإزالة الأنقاض كي تنطلق جهود إعادة الإعمار.

وأوضح أن كمية الأنقاض تعادل 14 هرما من أهرامات الجيزة، وتقدر بنحو 55 مليون طن.

من جانبها، شددت منظمة أطباء بلا حدود على أن وقف إطلاق النار وفتح المزيد من المعابر في غزة يقدم فرصة عاجلة لإنقاذ الأرواح.

وحثت على زيادة عمليات الإجلاء الطبي عاجلا للأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على الرعاية في غزة.

وضع مروع

أما المتحدثة باسم يونيسيف تيس إنغرام، فقالت إن "الوضع فعلا في قطاع غزة مروع جدا، ويجب أن نرى تدفقا للمساعدات".

وأكدت في تصريح للجزيرة، أنه "لا وجود لمواد إغاثية لإنقاذ الناس ولا حاضنات، وكثير من المعدات الطبية لا يسمح بدخولها".

ولفتت إلى أن كثيرا من الأطفال بحاجة إلى علاج كامل من سوء التغذية لإبقائهم على قيد الحياة.

وقالت "تحدثت إلى كثير من الأطباء تحديدا في الأيام الماضية وقالوا لي، إنهم يفتقرون إلى مواد لإنقاذ أرواح الناس، خصوصا بعض المعدات الطبية المتخصصة مثلِ أجهزة التنفس الصناعي والحاضنات. يونيسيف نجحت في إدخال بعض المواد الطبية خلال الأسبوعين الماضيين، هذه بداية جيدة، لكن غير كافية. يجب أن نحظى بمزيد من المعدات التي هي ضرورية جدا للأطفال ممن هم في العناية المركزة".

على عتبات الشتاء

وقد أكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ضرورة السماح بدخول كمية أكبر بكثير من مواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء، داعيا إسرائيل إلى منح المزيد من تصاريح إدخال المواد الإغاثية للمنظمات الإنسانية.

إعلان

وأوضح حق، في تصريح صحفي، أن منظمات الإغاثة في غزة تواصل زيادة أنشطتها في المناطق التي كان الوصول إليها صعبا في السابق.

وأضاف أنه تم توزيع 300 خيمة و14 ألفا و700 بطانية على العائلات المحتاجة والنازحة في خان يونس جنوبي القطاع.

في الأثناء، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس، إنّ 986 شاحنة مساعدات فقط دخلت إلى قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال إنّ ذلك يعكس استمرار سياسة الخنق والتجويع والابتزاز الإنساني التي يمارسها الاحتلال بحق نحو مليونين ونصف مليون مواطن في غزة.

فتح الطرق وجمع النفايات

وقد رصدت الجزيرة مساعي بلدية غزة لفتح الطرق وإصلاح خطوط المياه.

فمع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ، تقوم طواقم البلدية بفتح الطرق المغلقة وإصلاح خطوط المياه وجمع النفايات المتراكمة وتشغيل ما أمكن من الآبار ومحطات الضخ.

وفي الوقت نفسه، وضعت البلدية خطة عاجلة لترتيب الأولويات مع تحديد ما يمكن إنجازه سريعًا وما يتطلب وقتًا ودعمًا أكبر.

يذكر أنه في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة على قطاع غزة استمرت عامين، وخلفت 68 ألفا و229 شهيدا، و170 ألفا و369 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.