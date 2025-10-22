القبض على رجل أدين بالمشاركة في هجوم الكونغرس 2021 وعفا عنه ترامب

ألقت الشرطة القبض على رجل، تمت إدانته بالمشاركة في الهجوم الذي وقع في الـ6 من يناير/كانون الثاني على مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) عام 2021، وعفا عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاحقا، بسبب مزاعم بأنه هدد بقتل عضو ديمقراطي بارز في الكونغرس.

وقالت شرطة ولاية نيويورك إنه تم إلقاء القبض على كريستوفر موينيهان (34 عاما) بتهمة "التهديد الإرهابي".

وأكدت أنها تلقت معلومات من فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي تفيد بأن موينيهان "وجه تهديدات بقتل عضو في الكونغرس".

وشكر النائب الديمقراطي البارز، حكيم جيفريز، عضو الكونغرس عن ولاية نيويورك أمس الثلاثاء سلطات إنفاذ القانون على "تحركها السريع والحاسم للقبض على شخص خطِر وجه تهديدا موثوقا به بالقتل ضدي مع تبييت النية لتنفيذه".

وأضاف جيفريز في بيانه "لقد عفا دونالد ترامب عن الشخص، الذي تم اعتقاله، إلى جانب آلاف من المجرمين الذين لجأوا إلى العنف، والذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأميركي، خلال الهجوم الذي وقع في الـ6 من يناير/كانون الثاني، في اليوم الأول من تولي الرئيس منصبه".

وتابع "منذ العفو الشامل الذي صدر في وقت سابق من هذا العام، ارتكب الكثير من المجرمين، الذين تم الإفراج عنهم جرائم إضافية بمختلف أنحاء البلاد".

وكان موينيهان قد أدين في عام 2022 بتهمة عرقلة إجراءات رسمية وهي جناية، وأقر بالذنب في 5 تهم بتورطه في جنح ذات صلة، ثم حكم عليه تبعا لذلك بالسجن 21 شهرا.

وطبقا لأرقام وزارة العدل الأميركية، تم اتهام أكثر من 1500 شخص بالتورط في جرائم متعلقة باقتحام مبنى الكونغرس، في الـ6 من يناير/كانون الثاني 2021، سعيا منهم لقلب نتيجة انتخابات 2020 ومنع التصديق على فوز المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن.

وجاء اقتحام الكابيتول بعد خطاب ألقاه ترامب أمام عشرات الآلاف من أنصاره قرب البيت الأبيض واعتبره خصومه "تحريضيا"، وزعم فيه فوزه بالانتخابات ودعاهم إلى منع ما سماها "سرقة نتيجة الانتخابات".

وخلف الاقتحام إصابة أكثر من 140 عنصرا من الشرطة، وتوقيف نحو 1600 شخص أدانت منهم السلطات القضائية أكثر من 1270.

وفور عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025 لولاية ثانية، أصدر ترامب عفوا شمل كل المدانين باقتحام الكابيتول، وخفف أحكامهم إلى فترة العقوبة السجنية التي قضوها.