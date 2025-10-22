الفلاحي: تدريبات الفرقة 91 قد تمهد لتصعيد إسرائيلي في لبنان

تعكس التدريبات التي أجرتها الفرقة 91 الإسرائيلية مؤخرا، احتمالية قيامها بتصعيد على جبهة لبنان لمنع حزب الله من إعادة بناء قوته، كما يقول الخبير العسكري العقيد حاتم الفلاحي.

فقد أجرت الفرقة التابعة لقيادة المنطقة الشمالية تدريبا هذا الأسبوع لتعزيز الكفاءة والجاهزية لسيناريوهات مختلفة، وهو التدريب الأول لها بعد عامين من القتال في قطاع غزة.

وتسمى الفرقة 91 بفرقة الجليل، وهي مسؤولة عن جبهة لبنان كلها من رأس الناقورة غربا حتى مزارع شبعا المحتلة شرقا.

وخلال تفقده لهذه التدريبات أمس الثلاثاء، دعا رئيس الأركان إيال زامير، ضباط الجيش للعودة للتدريبات وتعزيز الاستعداد للحرب في كافة الجبهات، والاستمرار في النشاطات العملياتية، وإحباط التهديدات والحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية.

وفي تحليل للجزيرة، قال الفلاحي إن هذه الفرقة تبسط سيطرتها على الأرض وإنها إقليمية وتتكون من 4 ألوية، مرجحا أن يكون تدريبها الأخير استعدادا للتعامل مع تهديدات أو تمهيدا لتصعيد إسرائيلي محتمل على لبنان.

وشملت المناورة مشاركة من القوات البحرية والبرية والجوية، وتضمنت تدريبات على التصدي لعمليات تسلل إلى المدن الإسرائيلية والهجمات بالمسيَّرات القادمة من الشمال، حسب الفلاحي.

وإلى جانب كونها رسالة ردع، لم يستعبد الخبير العسكري أن تكون المنارة مقدمة لتصعيد عسكري في جنوب لبنان حتى منطقة نهر الليطاني في ظل حديث الولايات المتحدة عن احتمال تحركِ إسرائيل أحاديا ما لم يتم نزع سلاح حزب الله.

وبالنظر إلى الواقع الإقليمي المضطرب وتمسك إسرائيل بعدم وجود أي قوة عسكرية مناهضة في غزة أو سوريا أو لبنان، فإن هذه المناورات قد لا تكون اعتيادية كما يقال، برأي الفلاحي.

وكانت الفرقة 91 من أوائل الفرق التي تم سحبها من قطاع غزة فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، كي تبدأ بقيادة المنطقة الشمالية التي تضم 3 فرق أخرى.