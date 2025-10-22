البرلمان التركي يقر تمديد إرسال قوات إلى العراق وسوريا

صادق البرلمان التركي، على تمديد إرسال القوات العسكرية إلى خارج البلاد لـ3 سنوات إضافية ابتداء من 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك خلال جلسة عقدت الثلاثاء لبحث مذكرة رئاسية في هذا الخصوص.

وحسب وكالة الأناضول التركية، فإن هذه الخطوة تستهدف "القضاء على الهجمات المحتملة ضد البلاد من جانب التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا".

وأشارت المذكرة الرئاسية التي تحمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أن "التهديد الإرهابي المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا وعدم إرساء الاستقرار الدائم، لا يزالان يشكلان أخطارا وتهديدات للأمن القومي".

في الوقت نفسه، أكدت المذكرة على "التزام تركيا بالحفاظ على سلامة أراضي العراق ووحدته الوطنية واستقراره".

وجاء في المذكرة أيضا أنه "تماشيا مع تطلعات واحتياجات الإدارة السورية الحالية والحاجة إلى تطوير قدرات البلاد في مكافحة الإرهاب ودعم الجهود الدولية والوطنية، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة ضد جميع الأخطار والتهديدات والأعمال التي قد تُعرّض الأمن القومي التركي للخطر، مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الرامية لإرساء الاستقرار في سوريا".