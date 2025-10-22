الاحتلال يعتدي على شابين في القدس ويواصل اقتحاماته بالضفة

أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت، مساء الثلاثاء، على شابين في القدس واعتقلت أحدهما، في الوقت الذي تواصل فيه اقتحاماتها بالضفة الغربية المحتلة واعتداءاتها على الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام شمال مدينة القدس. وذكرت محافظة القدس أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وفتشت مركبات وعرقلت حركة السير.

وقد أفادت مصادر أمنية لوكالة وفا بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت أطراف قرية برقا شرقي رام الله وحاولت اقتحام القرية ثم انسحبت من المنطقة دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار مادية.

ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، حاجزا عسكريا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. في الأثناء، نقلت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مثلث البالوع بين البلدة القديمة والجديدة، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دورا القرع شمالي رام الله، وأفادت مصادر أمنية بأن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت عدة أحياء في القرية دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات، بحسب وكالة وفا.

وفي أخبار الاقتحامات أيضا، اقتحم الاحتلال قرية بورين جنوب مدينة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن آليات عسكرية تابعة للاحتلال دهمت القرية، ونصب الجنود حاجزا في أحد مداخلها، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، كما أخلت عائلتين من منزليهما وحولتهما إلى ثكن عسكرية.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دهمت عددا من منازل المواطنين خلال اقتحام حي كفر سابا في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي اقتحمت فيه بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا واسعا من الجيش والمستوطنين الإسرائيليين منذ حرب الإبادة في غزة قبل نحو عامين، حيث استشهد 1057 فلسطينيا وأصيب 10 آلاف آخرين، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

وحرب الإبادة التي شنتها إسرائيل بدعم أميركي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضد قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و229 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و369 آخرين، بجانب تدمير نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.