الإغلاق الحكومي بأميركا يدخل أسبوعه الرابع والتداعيات تصل ألمانيا

دخل الإغلاق الحكومي الأميركي اليوم الأربعاء أسبوعه الرابع، ليكون بذلك ثاني أطول إغلاق للحكومة الفدرالية في تاريخ البلاد، في حين يواجه آلاف الموظفين الألمان في القواعد الأميركية بألمانيا خطر عدم صرف رواتبهم بسبب الإغلاق.

وحدث أطول إغلاق في التاريخ الأميركي خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، واستمر أكثر من شهر، قبل أن يتراجع الرئيس عن مطالبه المتعلقة بتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه مستعد للقاء الديمقراطيين، لكن ليس قبل أن يصوتوا على حزمة تمويل للحزب الجمهوري تنهي الإغلاق الحكومي.

وخلال الأسابيع الماضية، أفشل كل من الحزبين مرارا حزمة تمويل يقترحها الحزب الآخر، وسط خلافات عميقة حول الرعاية الصحية.

وبدأ الإغلاق في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وأدى إلى خروج مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين في إجازات مؤقتة، وهذا أثر على شريحة صغيرة من القوى العاملة.

رواتب 12 ألف موظف

في سياق متصل، أطلقت نقابة "فير دي" العمالية الألمانية تحذيرا عاجلا من أن حوالي 12 ألف موظف مدني ألماني يعملون في القواعد الأميركية بألمانيا يواجهون خطر عدم صرف رواتبهم للشهر الجاري، بسبب استمرار "الإغلاق الحكومي".

وأكدت النقابة أن هذا الإغلاق أوقف إصدار التفويض المالي اللازم لدفع الرواتب عبر الهيئات الألمانية المسؤولة، مشيرة إلى أن هذا التوقف غير مسبوق مقارنة بأزمات سابقة.

وكشفت النقابة أن محاولات الحكومة الألمانية لم تلق أي رد من واشنطن بشأن صرف الرواتب، وشددت نائبة رئيس النقابة كريستين بيهلي، على أن عدم دفع الرواتب يعد انتهاكا صارخا للقانون الألماني واتفاقية حلف شمال الأطلسي (ناتو) الخاصة بوضع القوات.

وأكدت أن الموظفين الألمان عملوا بالكامل ولهم حق مطلق في أجورهم، ودعت النقابة الحكومة الألمانية إلى "تحمل المسؤولية" والتدخل الفوري لضمان دفع رواتب هؤلاء الموظفين مؤقتا، في حال استمرار تعليق صرف الرواتب.