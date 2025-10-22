الإخبارية السورية: إنزال لقوات التحالف في دير الزور

أفادت قناة الإخبارية السورية، أن قوات التحالف الدولي أجرت إنزالا جويا على عدد من المنازل بقرية الكسار الفوقاني شمال شرقي دير الزور.

وذكرت أن الإنزال الجوي بقرية الكسّار تم بمشاركة طائرات مروحية وحربية ومسيّرات أميركية.

ونفذت قوات التحالف في الشهور الماضية سلسلة من الإنزالات الجوية بمناطق سوريا، لاستهداف قيادات في تنظيم الدولة وفق ما هو معلن.

مراسل الإخبارية: قوات التحالف الدولي تُنفّذ إنزالاً جوياً على عدد من المنازل في قرية الكسّار الفوقاني شمال شرقي دير الزور بمشاركة طائرات مروحية وحربية ومسيّرات أمريكية وتُحذّر الأهالي عبر مكبرات الصوت من مغادرة منازلهم#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/jNhdHLsmzQ — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) October 21, 2025

وقبل أيام، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أنها نفذت في الثاني من سبتمبر/أيلول الماضي غارة في سوريا أسفرت عن مقتل من وصفته بأحد كبار مخططي الهجمات في تنظيم القاعدة.

وقالت القيادة الوسطى -في بيان- إن القتيل هو محمد عبد الوهاب الأحمد، وأضافت أنه عضو في جماعة أنصار الإسلام المرتبطة بالقاعدة.

وقال قائد القيادة الوسطى الأميركية الأدميرال براد كوبر، إن القوات الأميركية في الشرق الأوسط تعمل على عرقلة وهزيمة جهود من وصفهم بالإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات.

وأضاف كوبر، أن قواته ستواصل الدفاع عن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة وخارجها.

وفي أواخر أغسطس/آب الماضي، نفّذت قوات التحالف الدولي إنزالا جويا في الحي الشمالي من بلدة أطمة شمالي إدلب مكنتها من قتل شخص يُعتقد أنه تابع لتنظيم الدولة الإسلامية.

ويعرف الشخص لدى جيرانه باسم علي عزيز، في بلدة أطمة، التي جاء للسكن فيها قبل 6 أشهر، بعد أن استأجرت والدته المنزل وسجلت العقد لدى السجل العقاري باسمها، ويقطن المنزل حسب الجيران مع زوجته وطفله ووالدته.

وكانت قوات التحالف قد نفذت إنزالا جويا مشابها لعام 2022، قتلت فيه زعيم تنظيم الدولة الإسلامية عبد الله قرداش المعروف باسم أبو إبراهيم القرشي في بلدة أطمة شمالي إدلب.